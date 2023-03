Tragedia a Cagliari, Monica muore dopo un volo di 50 metri dalla scogliera

Una donna di 39 anni di nome Monica Perra è morta dopo un volo di 50 metri da una scogliera, oggi pomeriggio.

La tragedia è avvenuta a Cala Fighera, dove la donna si trovava per un’escursione. La cornice della tragedia è quella del Golfo di Cagliari, molto rinomata fra i turisti, precisamente la scogliera di Calamosca.

Tragedia a Cagliari

Una donna di 39 anni stava facendo un’escursione a Cala Fighera, nel Cagliaritano, però si è spinta troppo oltre ed è volata dalla scogliera di Calamosca, volando per 50 metri. Questo incidente chiaramente è stata fatale alla donna che di certo non credeva che una semplice gita, come tante altre, potesse essere l’ultima della sua vita.

Monica Perra era da sola in questa escursione e nessuno ha potuto aiutarla nel momento di difficoltà, però un uomo che si trovava in zona si è accorto del corpo senza vita e molto scioccato è riuscito ad avvisare i carabinieri ma purtroppo era troppo tardi.

Secondo la sua versione, stava passeggiando in zona quando ha notato il corpo e senza minimamente toccarlo, ha allertato il 112 dopo un momento di esitazione in cui non sapeva cosa fare. Per prima cosa si è avvicinato chiamando la donna per chiedere se andava tutto bene dal momento che non si muoveva, invece ha dovuto constatare con orrore che era senza vita, morta probabilmente da poco tempo.

Non è quindi chiara la dinamica dell’incidente né la causa precisa perché nessuno era nei paraggi al momento dei fatti.

La passione per l’escursionismo

La zona in questione è una meta importante per chi effettua escursioni e infatti sappiamo che Monica faceva spesso gite del genere in solitaria. La 39enne aveva questa grande passione da sempre e se visitiamo il suo profilo Facebook notiamo molte foto che la ritraggono nei paesaggi più suggestivi.

Purtroppo stavolta non le è andata bene e i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto pensano che sia scivolata oppure si sia sporta troppo e abbia perso l’equilibrio. Insomma una morte accidentale come purtroppo se ne sentono tante che interessano proprio gli escursionisti.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorritori del 118 ma non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate in diverse zone del corpo erano troppo profonde perché cadendo la donna ha impattato sulle rocce.

Monica amava anche lanciarsi con il paracadute e in generale praticare sport a contatto con la natura, infatti saliva spesso per una passeggiata sul medesimo promontorio sardo, situato sulle falesie della Sella del Diavolo, un luogo bellissimo che potremmo considerare come una palestra per gli appassionati del trekking.

Tante possibilità per chi si reca in questo luogo ma è anche ricco di insidie, in effetti l’ipotesi che si sta facendo più largo fra gli agenti è quella della tragica fatalità, forse causata dal forte vento che tirava oggi.

Non chiare le cause, come dicevamo, potrebbe essersi però trattato di una perdita di equilibrio, anzi molto probabilmente è così perché la 39enne era esperta e sapeva quello che faceva.

È stato difficile recuperare il suo corpo perché in quella zona non ci sono sentieri o passaggi, inoltre le condizioni atmosferiche non erano delle migliori. Dopo qualche ora la salma è stata trasferita con l’ambulanza in obitorio e gli agenti hanno contattato la famiglia, residente a Selargius, per notificare il terribile evento.

Indaga la questura di Cagliari e i Vigili del Fuoco. A lavoro sul posto c’è la Scientifica, affiancata dal medico legale Roberto Demontis.