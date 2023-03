Tra i migliori musei al mondo del 2023 ci sono anche gli Uffizi

Secondo American Art Awards, nel 2023 il miglior museo italiano al mondo è a Firenze, Gli Uffizi.

Nella classifica stilata figuranotantissimi altri musei che rispettano tutte le caratteristiche.

Firenze nella classifica dei migliori musei al mondo

Tra i venti musei top del pianeta vi è la Galleria degli Uffizi di Firenze. Il sito internazionale American Art Awards ha regalato un importante doppio riconoscimento al museo migliore del mondo nel 2023. Le Gallerie dirette da Eike Schmidt, si sono ritrovate in cima alla classifica che il sito ogni anno ha cura di proporre, ossia la classifica World Art Awards. In questa classifica vengono selezionati i 20 musei più belli a livello mondiale.

I valori che vengono presi in considerazione ogni anno per decidere quale museo inserire all’interno della classifica sono: reputazione nel settore, importanza delle mostre organizzate, programmi socio-educativi, artisti rappresentati e numero di visitatori.

Ma perché è stata scelta proprio la Galleria degli Uffizi? Come si legge dalla nota di World Art Awards “Il nostro Best in Italy è la Galleria degli Uffizi, il venerato museo d’arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana”.

Secondo il sito internazionale americano, la Galleria degli Uffizi è il museo più conosciuti al mondo, il più importante, nonché il più visitato. In questo luogo così celebre è esposta la più cospicua collezione di Raffaello e Botticelli. Inoltre sono custodite opere inestimabili, appartenenti al periodo del Rinascimento Italiano, come quelle di Giotto, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Mantegna, Correggio, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio.

Gli altri musei presenti nella classifica

Nel 2023 sono stati premiati altri Paesi oltre l’Italia. Nella classifica è presente anche il Canada con il museo Vancouver Art Gallery, il quale occupa 15 mila metri quadrati nel centro della città portuale. A seguire vi è il Ghana con il Savannah Center for Contemporary Art, il Portogallo con la Balcony Contemporary Art Gallery, la Lettonia con Galerija Romas Darzs, la Francia con il Museo delle belle arti a Lione. La classifica continua con il Wolverhampton Art Gallery in Inghilterra, la Koller Galleria in Ungheria, la Chelouche Gallery for Contemporary Art in Israele, la De Sarthe Gallery in Cina e Hong Kong.

In Svezia, invece, il miglior museo è Wetterling Gallery, in Armenia abbiamo Edvard Isabekyan Gallery, in Zambia abbiamo The Henry Tayali Art Gallery.

Gli ultimi musei presenti nella classifica si trovano in Danimarca (Gallery Poulsen), in Belgio (Shoobil Gallery), in America (Coda), a Taiwan (Contemporary Gallery), in Spagna (Galeria Azur di Madrid), in Thailandia (Lanta Fine Art) e in Austria (Galerie Brunnhofer).