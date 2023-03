Sai quanto consuma 1 ora di forno elettrico? Le cifre che incidono sulla bolletta

Forno elettrico, sai quanti kilowatt consuma in una sola ora? Ecco il prezzo che paghi ogni volta che lo utilizzi per anche se per soli 60 minuti.

Bolletta che aumenta ogni mese sempre di più? Controlla i consumi degli elettrodomestici e in particolare del forno elettrico. Ecco quanto ti costa tenerlo in funzione per una sola ora.

Forno elettrico, l’elettrodomestico di cui non si può fare a meno in casa

Per preparare pietanze salutari, gustose e pure in maniera piuttosto rapida, non possiamo fare a meno del caro forno elettrico. Presente in ogni cucina, è l’alleato su cui ogni donna può sempre contare.

Certo, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, in cui fare i conti con il caro bollette è davvero un incubo, questo elettrodomestico non ci aiuta a far fronte alle spese che ogni mese si presentano puntuali a bussare al nostro conto corrente.

Quante volte hai riscaldato o preriscaldato il tuo forno, seppur per poco tempo, con l’intenzione di scaldare le tue pietanze? Sicuramente tante. Eppure, sai che anche per pochi minuti di funzionamento questo elettrodomestico ha i suoi considerevoli costi? Ecco, per esempio, quanto consuma in una sola ora. Scopri i costi che fanno aumentare in maniera spropositata la tua bolletta a fine mese.

Quanto consuma in un’ora il tuo elettrodomestico di fiducia

Con il problema del caro bollette che ormai da più di un anno mette in ginocchio gli italiani, pure utilizzare gli elettrodomestici è diventato un incubo. Tra quelli più energivori, rientra senza ombra di dubbio, il forno elettrico.

Quante volte al giorno o a settimana lo utilizzi? Comodo non solo per cucinare ma anche per riscaldare pasti e pietanze, spesso ne facciamo un uso spropositato pensando che il suo funzionamento per un breve tempo, non sia dispendioso.

Ed è proprio qui che casca l’asino. Sai quanto consuma 1 ora di forno elettrico? Non immagini come questo elettrodomestico sia capace di fare lievitare le tue bollette. In questo contributo, analizziamo nei dettagli i costi del kilowattora.

Pronto a rimanere senza parole? Partiamo dal presupposto che il forno elettrico è tra gli elettrodomestici più energivori in una casa perché lavora sempre ad alte temperature ed impiega un bel po’ per raggiungere un equilibrio termostatico.

Certo, non lo utilizziamo frequentemente come gli altri dispositivi elettronici ma sappi che ugualmente esso contribuisce ad alleggerire il tuo portafoglio. Generalmente, un forno elettrico ha una potenza media che si aggira sui 1300 Wh.

Ebbene, un forno medio consuma ben 1000 kWh per raggiungere la temperatura di 180 gradi. A quanto corrispondono tali watt in euro? Ben 20 centesimi. Immagina di preriscaldare il forno per 10 minuti e poi di tenerlo acceso per un’ora o più.

Immagina di ripetere questa operazione per più volte a settimana per 4 settimane: a fine mese ti ritroverai con un bel po’ di soldi in meno sul conto corrente per via delle bollette salate.

Ovviamente, il costo che ti abbiamo indicato è variabile a seconda anche delle tariffe offerte dal tuo fornitore o dal mercato libero o ancora dal prezzo fisso. Il costo del kilowattora è dunque mutevole.

Non dimenticare poi che bisogna aggiungere anche tasse e altri costi previsti da fattura. Ecco perché a fine mese potresti trovarti a pagare una bella cifra. Pensa che se usi il forno elettrico in media 3 volte a settimana, spendi più di 230 euro all’anno solo per l’utilizzo di questo elettrodomestico.

Se poi hai optato per un forno pirolitico, cioè autopulente, devi considerare almeno il suo funzionamento per 2 ore e a 500 gradi. Un forno pirolitico standard consuma in media 3400 W, ciò significa che stai spendendo ben più di 1,50 per il suo utilizzo.

Come ovviare a questi costi? Ci sono delle soluzioni? Siamo lieti di dirti che con alcuni suggerimenti puoi ottenere un buon risparmio in bolletta.

Ecco cosa devi fare:

Non aprire la porta del tuo forno quando è in funzione : ogni volta che compi questa operazione, la temperatura interna del forno diminuisce e di conseguenza ci impiegherà più tempo per raggiungere nuovamente un equilibrio termostatico.

: ogni volta che compi questa operazione, la temperatura interna del forno diminuisce e di conseguenza ci impiegherà più tempo per raggiungere nuovamente un equilibrio termostatico. Compra un forno con luce interna : se puoi vedere il processo di cottura senza aprire la porta, risparmierai tempo e soldi.

: se puoi vedere il processo di cottura senza aprire la porta, risparmierai tempo e soldi. Preriscalda solo quando necessario: il preriscaldamento aumenta i tempi di funzionamento del forno e di conseguenza anche i costi in bolletta.

Se segui questi consigli, vedrai che riuscirai a gestire nel miglior modo possibile il problema del caro bollette.