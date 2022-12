Tieni premuto il numero 67 sul cellulare, cosa succede dopo pochi minuti

Hai mai provato a cliccare il numero 67 sul cellulare? Succede proprio questo e in pochi minuti: scoprilo subito.

Ci sono moltissime cose che non conosciamo dei nostri cellulari, soprattutto funzioni che si possono attivare con il solo tocco dei tasti o digitando delle combinazioni di numeri in particolare. Gli esperti ci aiutano a capire cosa si può fare e cosa sarebbe meglio non digitare tramite smartphone: ricordiamo, infatti, che siamo sempre connessi ed è facile cadere nella rete di maleintenzionati in maniera del tutto inconsapevole. Il tasto 67 è una funzione sicura e in positivo per questo motivo possiamo scoprire insieme di che cosa si tratta.

Cellulare e numeri segreti

Il telefono cellulare è diventato una sorta di grande alleato per tutti quanti, infatti nessuno sembra ne possa fare più a meno. Non si tratta più solo di mandare messaggi e fare chiamate, ma avere a disposizione un piccolo contenitore che tiene traccia di ogni step della nostra vita.

Non solo per il privato, ma anche per attività professionali possiamo andare sul web e navigare – lavorare – divertirci e anche ricevere mail con documenti importanti. Oramai nessuno al mondo è senza un cellulare, ma sono ancora tantissime le persone che non conoscono determinate funzionalità molto importanti.

Grazie al tastierino semplice, basterà digitare il numero 67 per scoprire che cosa succede. È un codice segreto da provare: lo avete mai fatto? Vi sveliamo a cosa serve in concreto.

Numero 67 dal cellulare: che cosa succede

Il numero 67 che si digita sul tastierino del proprio cellulare è una funzionalità accettata dalla maggior parte degli operatori di telefonia mobile. È un modo innovativo per restare raggiungibile.

Se sei in linea con qualcuno e ricevi un’altra chiamata da parte di un secondo utente, questa potrà essere inoltrata su un altro numero fisso o mobile, al fine di non perderla. Gli esperti evidenziano che durante la conversazione in atto, basterà digitare **67* e poi il numero del destinatario per l’inoltro seguito da #.

Alcuni cellulari hanno la funzione già attiva ed è bene rivolgersi ad un tecnico della telefonia – o del proprio operatore – per accertarci di questa funzione e che sia a disposizione.

Inoltro di chiamata: è pericoloso?

Nel momento in cui non si vuole perdere una chiamata importante, queste funzioni sono state studiate a attivate proprio per agevolare gli utenti in ogni momento della giornata.

Inoltrare la chiamata potrebbe essere molto pericoloso, perché ci sono alcuni malintenzionati che potrebbero collegarsi con il cellulare e carpire informazioni o inoltrare dei virus. Non solo, i più esperti sono in grado di attivare l’inoltro della chiamata senza che nessuno se ne accorga.

In un mondo dove la tecnologia è oramai avanzata, ecco che gli hacker sono sempre un passo avanti. Come accennato, meglio sentire il proprio gestore di telefonia o chiedere consiglio ad un tecnico specializzato così da poter agire in totale sicurezza.