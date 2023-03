Ti bastano 3 gusci d’uovo e una semplice saponetta per realizzare qualcosa di unico in casa

3 gusci d’uovo e una semplice saponetta ti permetteranno di realizzare qualcosa di assolutamente utile e incredibile. Pronto ad assistere alla sorpresa finale? Rimarrai senza fiato.

Non hai la più pallida idea di quanto possano tornarti utili 3 gusci d’uovo e una semplice saponetta. Prova questa tecnica e preparati a rimanere a bocca aperta. Non ne potrai più fare a meno.

Come gli scarti domestici diventano ricicli intelligenti

Gli scarti domestici, vale a dire tutto ciò che consideriamo ormai vecchio, usurato, rotto o da destinare ai cassonetti della spazzatura, sono in realtà oggetti preziosissimi e utilissimi da non sottovalutare.

Sai quante cose puoi realizzare con dei calzini bucati, dei maglioni di lana macchiati o dei cassetti che non usi più? Tantissime cose per te e la tua casa. Parti innanzitutto dal presupposto che tutto – o quasi – si può riparare, restaurare e riutilizzare anche se in forma diversa.

Hai mai sentito parlare del riciclo intelligente? È proprio a questo che ci stiamo riferendo. Quando parliamo di riutilizzare gli scarti domestici, vogliamo riferirci non solo a beni o ad oggetti materiali ma anche ad altro come alimenti, detersivi o utensili.

Per esempio, a cosa potrebbero mai servirti 3 gusci d’uovo e una semplice saponetta? Non hai idea di quanto questi due scarti domestici si riveleranno risorsa preziosissima per la tua cucina e non solo.

3 gusci d’uovo e una semplice saponetta per realizzare qualcosa di incredibile

Hai idea a che cosa potrebbero mai servirti 3 gusci d’uovo e una semplice saponetta, di quelle con cui fai il bucato o lavi i piatti? Ti diciamo che rimarrai a bocca aperta per l’utilizzo smart che ne potrai fare.

Questa è la tecnica che in tanti stanno sperimentando, soprattutto donne e casalinghe. Tali scarti domestici, anche così li possiamo definire, diventano preziose risorse per la tua casa e non solo.

Pronto a rimanere a bocca aperta? Mettiamoci immediatamente al lavoro. Come accennato poc’anzi, procurati 3 gusci d’uovo e una saponetta. Partiamo proprio da quest’ultimo oggetto.

Munisciti di una grattugia e inizia a grattugiare la saponetta che andrai a versare all’interno di un contenitore per mixer a cui aggiungerai 3 gusci d’uovo e un litro d’acqua.

Frulla il tutto nel mixer: vedrai che si verrà a creare una pasta omogenea di colore verde (se avrai utilizzato un sapone di questa colorazione, bianca o gialla a seconda ovviamente della cromatura relativa alla saponetta).

Aggiungi ora una tazza di zucchero di canna e infine due cucchiai di bicarbonato di sodio. Continua ancora a mixare il tutto. Dopo aver fatto questo passaggio, versa il composto ottenuto in un recipiente piuttosto capiente che dovrai chiudere in maniera ermetica con un coperchio adeguato.

Che cosa hai creato? Te lo diciamo subito: un detergente incredibile per la pulizia della tua casa! Prendi ora una spugnetta pulita e immergi una parte nel prodotto casalingo da te realizzato e inizia a detergere la mobilia, i piani di cottura, griglie dei fornelli o cappa in acciaio.

Vedrai come torneranno ad essere brillanti e puliti in un battibaleno! Anche le pentole rovinate dal fuoco, bruciate o arrugginite torneranno come nuove grazie a questa ricetta casalinga che salverà la tua casa.

Com’è possibile che questi ingredienti che ti abbiamo elencato possano fare miracoli del genere? La risposta è molto semplice: perché ciascuno di essi ha delle caratteristiche precise che si rivelano super utili anche in cucina.

Per esempio, i gusci d’uovo sono perfetti per rimuovere le macchie più ostinate ma anche per eliminare aloni come quelli prodotti da olio, caffè e vino. Sai che essi si rivelano super utili pure per affilare i coltelli?

Puoi utilizzarli non soltanto in cucina ma, se sei un amante del giardinaggio, pure per far nascere piante e fiori: i gusci per esempio sono dei fertilizzanti naturali davvero straordinari. Insomma, sono una risorsa davvero preziosissima.

Invece, il bicarbonato di sodio e il sapone, grazie alle loro proprietà sbiancanti e abrasive, consentono proprio come i gusci d’uovo di rimuovere incrostazioni ostinate, macchie e aloni.

La combo di questi ingredienti è perfetta per ottenere una incredibile pulizia. Nessuno conosceva questa tecnica ma soprattutto l’utilizzo dei gusci, del bicarbonato e della saponetta che insieme sono davvero straordinari.

Tantissime le persone, soprattutto le casalinghe, che hanno provato questo trucchetto. Ti ha incuriosito? Ti garantiamo che se inizierai a testare questa tecnica di pulizia non tornerai più indietro, anzi non ne potrai fare più a meno. Tra l’altro, si tratta di ingredienti che puoi procurarti con estrema facilità e che con molta probabilità avrai già a casa.