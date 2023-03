Questi 2 euro in realtà valgono 500 euro: potresti averli in tasca senza saperlo

By

Questi 2 euro possono valere ben 500 euro: bisogna controllare tutte le tasche, magari all’interno trovi quello che vale così tanto.

Le monete da collezione non sono solo le classiche che tutti conoscono, bensì alcune con errore di conio o con dei fattori fondamentali perché siano uniche. I collezionisti del settore cercano sempre monete di questo tipo, soprattutto se possono essere introvabili. Una tipologia di 2 euro ha una particolarità così rara da arrivare a valere sino a 500 euro. Facciamo chiarezza?

2 euro con questo errore di conio valgono 500 euro

Se in tasca si ha una moneta da 2 euro, proprio quella potrebbe far intascare tantissimi soldi e farti intascare anche fino a 500 euro. Sono molti i collezionisti del settore a cercare alcune monete rare e proporsi per l’acquisto.

La moneta in euro è giovane e come tale non si pensa mai che possa anche essere remunerativa sotto questo aspetto. I collezionisti più attenti hanno notato un errore di conio particolare, tanto da far lievitare il suo prezzo di vendita.

In un caso particolare, i due euro potrebbero avere un allineamento dell’asse storto. È un errore di conio con distribuzione successiva – come viene evidenziato dagli esperti del settore – ma in poche copie. Chi ha una moneta di questo tipo potrebbe intascarsi sino a 500 euro.

Non è tutto, infatti ci sono altri errori che possono far vendere la moneta e guadagnare moltissimi soldi. La rarità è data dalla moneta coniata nel 2008 in Germania con la cartina dei confini europei sbagliati. Sembra infatti che si siano dimenticati di inserire di Stati Membri che fanno parte dell’Unione Europea nel 2007.

Purtroppo l’errore non è stato colto, tanto che la Zecca ha prodotto la moneta con i confini completamente sbagliati. In questo caso il valore non è alto, con 60 euro a seconda anche dello stato di conservazione. In alcune aste si potrebbe anche arrivare ad una cifra più alta.

Poi ci sono le serie prodotte in Spagna, con una tipologia coniata per il decimo anniversario dell’unione economica monetaria UEM.

Gli errori prodotti sono ai lati e le stelle sono più grandi di quelle normalmente trovate sulle monete. Le serie coniate non sono molte, ma comunque è una rarità che non viene pagata molto dai collezionisti. Tuttavia, se in ottimo stato di conservazione si può comunque raggiungere una cifra adeguata alla scoperta.

Quali sono i fattori determinanti?

Nel momento in cui si trova una moneta da 2 Euro rara o con errore di conio, il consiglio è di contattare immediatamente un professionista del settore certificato. Sarà lui a valutare tutti i fattori determinanti e dare un prezzo finale che può arrivare fino a 500 euro. Nulla vieta di farsi fare valutazioni da più collezionisti.

L’attenzione non è solo sullo stato di conservazione e se la moneta sia realmente con un errore di conio. Ci sono anche monete false che circolano, tanto da far spendere molti soldi che poi non verranno recuperati: i veri esperti riconoscono una moneta falsa al primo sguardo.