Thailandia: minivan fuori strada, 11 morti tra cui 2 bambini

By

Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto in Thailandia, ad un mezzo che trasportava 12 persone ed era diretto verso la capitale Bangkok. Proveniva da una provincia del Nord del Paese. Si è salvata soltanto una persona.

È un ragazzo di 20 anni l’unico sopravvissuto all’incendio che si è scatenato durante l’incidente. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Thailandia: grave incidente mortale

Un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo che trasportava 12 persone. Un bilancio grave quello che ne è scaturito: 11 morti, fra cui anche due bambini. Soltanto un ragazzo di 20 anni è riuscito a salvarsi, uscendo dal finestrino del minivan dove stava viaggiano con le altre persone, prima che fosse stato troppo tardi.

La tragedia è avvenuta lungo la strada che dalla provincia Nord di Amnat Charoen porta verso Bangkok, in Thailandia, nel pieno di quelle che sono le vacanze del Capodanno lunare. Stando alla prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, il mezzo con il suo carico di persone a bordo, stava viaggiando in autostrada.

Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata andandosi a schiantare. Poco dopo l’impatto, l’incendio del mezzo stesso. Il 20enne, unico sopravvissuto all’incidente, ha aperto un finestrino del mezzo e vi è uscito, riuscendo così a mettersi in salvo.

Per gli altri 11 passeggeri a bordo, fra cui anche due bambini, non c’è stato nulla da fare. Sono tutti morti nell’incendio che, come dicevamo, si è venuto a scatenare subito dopo lo schianto del mezzo. Il capo della Polizia ha spiegato che l’incidente è avvenuto su un’autostrada nella provincia centrale di Nakhon Ratchasima, e qui è uscito di strada.

Minivan in fiamme dopo incidente: si salva solo un passeggero

L’incendio che è scoppiato dopo lo schianto non ha dato, alle altre persone presenti all’interno del mezzo, la possibilità di salvarsi, tranne al ragazzo 20enne che, con prontezza di riflessi, mossi anche dalla forza della disperazione, è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal finestrino. Gli altri invece, compreso l’autista che guidava il minivan, sono morti carbonizzati.

Una scena raccapricciante quella che i soccorsi si sono ritrovati davanti, una volta spento l’incendio. I cadaveri carbonizzati di 11 persone, compresi quelli di due bambini. I passeggeri stavano viaggiando verso la città di Bangkok, da una provincia a Nord della Thailandia, in occasione delle vacanze del capodanno lunare che, nel Paese, si sta festeggiando.

Un incidente che non era capitato ancora lungo le autostrade del paese e che ha lasciato shoccati e sgomenti anche i soccorritori. Il ragazzo che è riuscito a salvarsi, uscendo dal finestrino del minivan dove viaggiava, sarà l’unico in grado di poter dare, a chi sta indagando sulla vicenda, una ricostruzione chiara e precisa dell’accaduto.