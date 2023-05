Test visivo, dove si nasconde il serpente? Riescono a trovarlo soltanto i più bravi

By

Nel test visivo che ti proponiamo oggi dovrai trovare il serpente. Riesci a vederlo? Non tutti ci riescono, mettiti alla prova.

I test visivi psicologici sono strumenti utilizzati per valutare non solo la funzionalità degli occhi, ma anche per esplorare la connessione tra la visione e la mente sfidando se stessi.

Test visivo: a cosa serve

Quello che ti proponiamo oggi non è un test visivo qualunque, ma un test visivo psicologico. Si tratta di uno strumento per poter esplorare la connessione tra la visione e la mente.

Del resto, la visione è un processo complesso che coinvolge non solo gli occhi, ma anche il cervello. I nostri occhi catturano la luce e la trasformano in segnali neurali che vengono elaborati dal cervello per creare la nostra percezione visiva. Questa interazione tra gli occhi e il cervello apre la porta a una connessione bidirezionale tra la visione e la mente.

Con i test visivi psicologici si possono valutare diverse aree della salute mentale e dell’intelligenza attraverso la visione. Questi test possono rivelare informazioni preziose sul nostro stato emotivo, livelli di stress, capacità di concentrazione e funzionamento cognitivo.

Ad esempio, con i test di percezione visiva, come questo, si può stimare la capacità di una persona di percepire e interpretare correttamente le immagini visive. Possono coinvolgere la ricerca di dettagli nascosti come, appunto, il serpente. Tali test possono rilevare difficoltà nella percezione visiva ma anche la capacità di deduzione.

Veniamo ora all’immagine qui sotto: riesci a trovare il serpente in meno di 15 secondi. Ebbene sì: c’è un limite di tempo e, proprio per questo vincolo, non tutti riescono a trovare il serpente. Vediamo se tu ci riuscirai, altrimenti, leggendo più sotto, troverai la soluzione.

Hai trovato il serpente?

L’immagine che ti abbiamo proposto oggi è ambientata nel selvaggio West. Nell’area desertica mostrata, con il sole che sta tramontando, ci sono dei cactus, delle pietre e persino uno scorpione. Nella sua casetta, sotto il portico, c’è un uomo, con tanto di cappello e stivale.

Dei serpenti non sembrerebbe esserci ombra. Eppure, i più attenti potrebbero averlo trovato immediatamente. Hai quindici secondi di tempo. Ce l’hai fatta? Se la risposta è no, continua a leggere di seguito. Se la risposta è sì, metti alla prova i tuoi amici mostrandogli questa immagine e sfidandoli.

I più attenti, in quindici secondi, potranno aver notato qualcosa penzolare sotto il portico, sopra la lanterna che, con la sua luce flebile sta per accendersi. Ebbene sì, il serpente è proprio lì, sulla testa dell’uomo probabilmente ignaro della sua presenza.

Il serpente si è mimetizzato bene con i suoi colori giallo e nero. In un deserto come quello non è difficile trovarne ma non tutti si sarebbero aspettati di trovarlo proprio sotto la tettoia.