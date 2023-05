Quanto valgono oggi le 2000 lire con Guglielmo Marconi? La cifra insospettabile

Impossibile dimenticare le 2000 lire con Guglielmo Marconi. Oggi qual è il loro vero valore? C’è da stupirsi.

Impossibile dimenticare le lire italiane, quelle che hanno scritto la storia italiana. Una volta questa era la moneta ufficiale italiana di pagamento, poi messa da parte dopo l’avvento dell’Euro.

Oggi, monete e contanti sono considerati come pezzi da collezione da non sottovalutare. Infatti, se si trova qualcosa dentro un cassetto in ottimo stato di conservazione il loro valore potrebbe essere molto alto. In particolare, le 2000 lire con Guglielmo Marconi con un valore altissimo e cercate da tutti i collezionisti.

Il valore delle lire italiane

Il valore delle lire italiane non è solo emozionale, bensì anche economico. Se oggi nel cassetto vengono trovati dei pezzi antichi ben conservati ci sono dei collezionisti che farebbero di tutto per poterli avere.

Come per tutti i pezzi vintage, i professionisti del settore valutano il loro stato di conservazione e ovviamente l’originalità. Ancora meglio se è un pezzo raro o comunque come una emissione limitata, tanto da renderlo quasi introvabile.

Insomma, i collezionisti sono sempre interessati a valutare le lire che siano in moneta oppure in carta. I contanti devono avere tutte le caratteristiche ed essere perfette, ancora meglio se conservate all’interno di contenitori preposti. Stesso discorso per le monete, senza righe o comunque pulite.

In ogni caso, si ricorda di rivolgersi a soli esperti del settore certificati così da poter avere una valutazione reale e concreta. Diffidare da chi non è certificato e non si presenta come un professionista. A tal proposito, quanto valgono le 2000 lire create per celebrare il grande Marconi?

2000 lire Guglielmo Marconi: quanto valgono?

Le 2000 lire di Guglielmo Marconi rappresentano un pezzo di storia italiana. La moneta commemorativa italiana è stata creata per la celebrazione della nascita dell’inventore famoso in ogni parte del mondo. Era il 1970 quando sono state stampati questi contanti con il suo volto.

Il ritratto di Guglielmo Marconi è sul lato anteriore, mentre sul retro ha una immagine stilizzata con le antenne come simbolo delle sue scoperte nell’ambito delle telecomunicazioni.

Nel 1970 il valore nominale era quello segnato di 2000 lire, per poi essere sostituita in un secondo tempo con l’avvento dell’Euro nel 2002. La lira italiana è stata così messa in un cassetto e lo scambio ufficiale ha portato alla sua perdita nominale. Tuttavia, questa moneta simbolo italiana oggi hanno un grande valore soprattutto se in ottimo stato di conservazione.

Il prezzo e il valore dipende da molti fattori, come lo stato di conservazione e se originale emessa nel 1970. Nel momento in cui si trova una moneta di questo tipo, contattare subito un collezionista esperto per valutare questo pezzo raro storico. In linea generale si può arrivare ad incassare, secondo gli esperti, sino a 35 euro.