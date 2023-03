Test visivo, in questo prato si nasconde un bruco: hai 10 secondi per trovarlo

Quella di saper osservare è una capacità molto importante. E cosa c’è di meglio, per allenare la mente, di un divertente test visivo da risolvere solamente in dieci secondi? Eccone uno in cui lo scopo è quello di trovare un piccolo bruco in un prato.

Ognuno di noi ha la propria personalità. E ogni personalità, a sua volta, racchiude in sé miriadi di sfaccettature. Riconoscerle tutte è quasi impossibile, di primo acchito, specie perché alcuni aspetti, quelli più intimi e personali, restano nascosti nei meandri della mente e del cuore.

Esiste un modo, però, che può aiutarci a capire qualcosa di più del carattere di una persona e, perché no, anche del proprio, e che permette anche di affinare le abilità di osservazione: cimentarsi nella risoluzione di test visivi.

Tali rompicapo si trovano facilmente su Internet oggigiorno, e si basano su delle immagini che rappresentano delle figure ben precise. Ma basta semplicemente aguzzare un po’ la vista e l’ingegno per scoprire che, in realtà, nascondono qualcosa di più.

Si può capire molto di una persona in base alla velocità con la quale fornisce la risposta giusta o dall’interpretazione che dà all’immagine. Ciò non toglie, però, che rimane pur sempre un gioco e che, ovviamente, questi tipi di test hanno il solo scopo di essere stimolanti e divertenti. In questa foto, ad esempio, riusciresti a trovare il bruco in soli dieci secondi? Scopriamo insieme qual è la soluzione.

Test visivo: cosa vedi nell’immagine?

Cercare di risolvere test visivi può essere un buon modo per mettersi alla prova e per divertirsi, ma anche per riuscire ad allenare il proprio sguardo e la propria mente affinché si abituino a guardare oltre ciò che sembra.

Le apparenze, infatti, spesso possono ingannare, proprio come accade in quest’immagine in cui sembra sia raffigurato solo un bellissimo prato verde.

Saper andare oltre alle apparenze è un’abilità che aiuta molto, anche nella vita, perché si sa, “l’abito non fa il monaco”, e una persona che a primo impatto può sembrare fredda e scostante, ad esempio, magari nasconde dentro di sé una dolcezza e una sensibilità impareggiabili.

Anche se si tratta solamente di un gioco, i test visivi possono rivelarsi molto utili, in realtà, perché determinano non solo le capacità di osservazioni di chi prova a risolverli, ma anche la prontezza con la quale la mente risponde a stimoli ingannevoli.

In questo caso in particolare, come precedentemente accennato, la foto raffigura un prato, ma al suo interno è presente anche un bruco. Lo scopo è quello di trovarlo in soli dieci secondi. Se non dovessi riuscirci, puoi sempre affidarti alla soluzione che trovi qui di seguito.

La posizione del bruco

Riuscire a capire dove si trova il bruco solamente in dieci secondi non è impossibile, ma neanche un gioco da ragazzi. Arrivati a questo punto, se proprio non dovessi esserci riuscito/a, ecco la soluzione.

Se guardi attentamente l’immagine raffigurante il prato, potrai facilmente constatare che in alto a sinistra, a pochi centimetri dal bordo, il bruco c’è, nonostante si mimetizzi molto bene.