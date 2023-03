Test d’intelligenza, manca un numero ma quasi nessuno lo indovina: qual è?

Te la senti di fare un test d’intelligenza? Quello che ti sottoponiamo oggi è un rompicapo matematico piuttosto difficile. Continua a leggere.

I test d’intelligenza rappresentano un’occasione per passare il tempo oppure per sfidare i propri amici. Riuscirai a risolvere questo che ti proponiamo oggi?

Test d’intelligenza per gli appassionati dei numeri

Hai voglia di passare un po’ di tempo con un test d’intelligenza matematico? Forse ti stupirà sapere che solo l’1% delle persone che si sono sottoposte a questo test d’intelligenza sono state in grado di risolverlo in mezzo minuto.

L’obbiettivo di questa sfida è quello di trovare il numero che manca nella serie ma il tempo a disposizione è di soli 30 secondi. Potrebbe sembrarti semplice da risolvere ma, in realtà, non lo è affatto, nemmeno per chi è molto pratico con i numeri.

Questo test d’intelligenza matematico è abbastanza difficile poiché richiede un ragionamento logico. Mettersi alla prova non può fare che bene, individuando la connessione tra le varie cifre che ogni figura geometrica racchiude al suo interno.

Una sfida bella e buona che ti potrà far sfidare te stesso e i tuoi amici. Vediamo come fare entrando nel vivo della trattazione.

Il test da risolvere

Il test d’intelligenza è una vera e propria ginnastica per la mente: bisogna comprendere il procedimento matematico che si nasconde dietro le cifre che si vedono nella figura.

Questo è il motivo per cui i test d’intelligenza sono così celebri sul web. Non sono altro che passatempi divertenti, utili e gratuiti per mantenere la mente in allenamento e, perché no, aumentare la propria autostima. Per apprezzare i progressi che facciamo, è importante esercitarsi frequentemente. In questo modo, possiamo vedere i nostri miglioramenti e sentirsi sempre più motivati ad affrontare nuove sfide.

Ma veniamo al test che è stato pubblicato da 59hardware.net ma solo l’1% delle persone sono stato in grado di risolverlo in meno di trenta secondi.

Nella figura ci sono varie figure geometriche tra cui pentagoni, esagoni, triangoli, quadrati etc. In uno dei due quadrati presenti nell’immagini c’è un punto interrogativo. Lì andrà inserito il numero che manca che dovrà essere individuato sulla base dei collegamenti tra i vari numeri.

Il primo ostacolo che devi superare è dedurre come le diverse cifre sono connesse tra loro. Dopo che il tempo a tua disposizione sarà scaduto, potrai verificare personalmente se hai indovinato la risposta corretta. L’hai risolto?

Probabilmente, sarai arrivato anche tu al numero 13. Il numero è stato ottenuto seguendo questo ragionamento: ciascuna cifra dovrà essere sommata al numero dei lati della figura dentro cui è contenuta. Soltanto così si arriverà ad una serie di 9 numeri dispari: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Si arriverà a 13. Il 13 aggiunto al 4 che sono i lati del quadrato. Il penultimo numero della serie è 17.