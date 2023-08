Test d’intelligenza, uno dei due prigionieri sta per evadere: sapresti dirmi chi?

Test d’intelligenza, uno dei due prigionieri sta per evadere ma nessuno riesce a capire chi. Solo se hai un QI sopra alla media riesci a risolvere questo rompicapo.

Hai capito quale dei due prigionieri sta cercando di evadere? C’è un dettaglio che solo i più intelligenti riescono a notare. Questo rompicapo ha messo in difficoltà il mondo del web: solo il 4% è riuscito ad arrivare alla soluzione.

Test d’intelligenza per misurare il QI

Questo test di intelligenza ti permetterà di testare il tuo QI ovvero il quoziente intellettivo che indica un valore espresso in numeri e mediante il quale è possibile determinare l’intelligenza di ciascuno di noi.

I primi test per misurare il quoziente intellettivo furono realizzati nel 1905 dal francese Alfred Binet, uno psicologo che iniziò a somministrarli ai suoi allievi per capire chi di loro avesse bisogno di aiuto. Poi negli anni questi stessi test sono entrati a far parte di ambienti variegati e ancora oggi si utilizzano in contesti diversi come quelli scolastici, medici e lavorativi.

Attraverso questi strumenti è possibile capire in che modo funziona il nostro cervello, come reagisce agli stimoli esterni e in quale maniera si sofferma sui dettagli. Sei curioso di scoprire se anche il tuo quoziente intellettivo è superiore rispetto alla media? Allora mettiti alla prova con questo test. Guarda l’immagine e scopri chi dei due prigionieri è pronto a scappare: solo il 4% degli internauti ha risolto il rompicapo.

Uno dei due prigionieri sta per evadere: trova la soluzione

Se trovi la soluzione a questo rompicapo sei davvero un genio: solo il 4% degli internauti ci è riuscito. Sfida te stesso e scopri se hai una mente davvero geniale. Ciò che devi fare è guardare con attenzione l’immagine. Che cosa vedi? Ci sono due ragazze rinchiuse in una cella: uno dei due prigionieri sta per evadere ma quasi nessuno riesce a capire chi è pronto a darsi alla fuga.

Hai 40 secondi per trovare la risposta giusta. Il tempo è partito! Hai capito chi delle due prigioniere ha intenzione di scappare? Se la risposta è sì, allora il tuo quoziente intellettivo è davvero superiore rispetto alla media. Sei una persona che si sofferma sui dettagli e che attiva occhi e cervello affinché nulla possa passare inosservato.

Se hai risolto poi questo rompicapo in 40 secondi o anche meno, significa che sei davvero un genio. Complimenti! Se al contrario stai ancora cercando una soluzione, ti mostriamo noi chi delle due prigioniere sta per evadere: la risposta è la ragazza rinchiusa nella cella numero 2.

Come possiamo asserire questo? Se osservi attentamente c’è un indizio che non passa inosservato. Guarda con attenzione il piatto poggiato sul pavimento, proprio poco distante dalla brandina. Oltre al cibo in esso si nasconde un coltello con il quale la prigioniera è pronta a forzare la serratura e a darsi alla fuga. Si trova proprio lì, vicino alle uova. Lo hai visto?

Solo se hai un’attenzione particolare al dettaglio o un occhio di lince riesci ad individuarlo. Se non rientri in questa casistica non preoccuparti, avrai altre possibilità per mettere alla prova te stesso e la tua intelligenza.

Allenati tutti i giorni e con il tempo sicuramente diventerai bravissimo. Questo rompicapo logico è davvero complicato e solo poche persone riescono a risolverlo. Il consiglio di chi elabora questi test ma anche di psicologi e psichiatri è di provare ad eseguirne il più possibile. Perché? per mantenere il cervello sempre allenato.

Attraverso questi quiz infatti la tua mente si mantiene flessibile, la tua concentrazione si sviluppa ancora di più e l’attenzione ai dettagli migliora notevolmente: così puoi garantire al tuo cervello di rimanere sempre in forma e giovane anche quando sarai anziano.