Test di logica, sapresti dirmi qual è il recipiente che si riempirà per primo?

I test di logica sono diventati degli avvincenti passatempi in cui poter sfidare le proprie capacità e quelle dei propri amici. Eccone uno da risolvere.

Nel test di logica che ti sottoponiamo oggi, ti verrà chiesto di individuare quale recipiente si riempirà per primo secondo la tua deduzione.

Test di logica: sei pronto a sfidarti?

Oggi viviamo in un mondo frenetico e trovare momenti di relax o di intrattenimento stimolante anche per la mente potrebbe essere sempre più difficile. Per questo, si stanno imponendo molto i test di logica come passatempo per via del loro essere coinvolgenti ed affascinanti.

I test di logica, infatti, non solo offrono intrattenimento ma anche allenamento per la mente, permettendo a chi li svolge, di mettere in campo abilità quali creatività e pensiero critico.

Enigmi e rompicapi di questo tipo, richiedono spesso alcuni di passaggi logici per arrivare alla soluzione. Chi si sottopone ad un test di logica dovrà analizzare i dettagli con attenzione, scomporre il problema che viene posto, in parti, applicando strategie per arrivare alla soluzione. Viene attivato, dunque, il pensiero critico che aiuta a stimolare le sinapsi cerebrali e migliorare le capacità per risolvere i problemi complessi, non solo nei test ma anche nella vita quotidiana.

Oltre a trovarsi sui classici giornali dedicati a questa e ad altre tipologie di intrattenimento, si trovano molti test di logica anche online e questo che stiamo per proporti ne è un esempio. Sei pronto a risolverlo e a sfidare i tuoi amici?

Test e soluzioni

In questo test logico, dovrai individuare qual è il contenitore che si riempirà completamente prima degli altri. Per risolverlo, dovrai semplicemente fare molta attenzione a tutti gli elementi.

Nel disegno qui sotto c’è un rubinetto che ha lo scopo di riempire i vari contenitori, attraverso dei tubi. Ciascun contenitore è dotato di un numero. Il test di logica ti chiede di indovinare il contenitore che si riempirà per primo.

Alcune persone, per risolvere il test, cercano di seguire i tubi e vedere dove arrivano. In realtà, arrivare alla soluzione non è così semplice. Dietro, infatti, bisogna capire che c’è un ragionamento da seguire e sarà possibile farlo soltanto se non si va di fretta.

Perciò, mettiti comodo e dai un’occhiata all’immagine e iniziala a studiare. Sei riuscito a trovare la soluzione? Se la risposta è no, di seguito troverai la soluzione.

Sposta la tua attenzione sul contenitore numero uno: noterai che l’acqua potrà andare soltanto verso il contenitore numero 3 e da lì fino al numero 6. Ciò accade perché i tubi che sono collegati al numero 2 e al numero 7 sono completamente sigillati. La risposta, a questo punto, diventa scontata: il contenitore che si riempirà completamente per primo è il numero 6.

Se hai trovato subito la soluzione, non ti resta che sfidare i tuoi amici e cercare di capire come rispondono.