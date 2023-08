Test d’intelligenza, soltanto chi ha un QI elevato riesce a risolvere il rompicapo

Sai risolvere un Test di intelligenza? Soltanto coloro che hanno un QI elevato sono capaci di risolvere il rompicapo. Scopriamo in cosa consiste questo rompicapo e proviamo a risolverlo!

Sei capace di risolvere un test d’intelligenza e mettere alla prova il tuo quoziente intellettivo? Devi semplicemente provare a risolvere un rompicapo che ti proponiamo per affinare le tue abilità intellettive e metterti alla prova. Non importa se non riesci a risolverlo, intanto cerca di arrivare alla soluzione e vedrai che ti divertirai lo stesso. Scopriamo in cosa consiste questo rompicapo e la soluzione giusta qual è!

Test di intelligenza per misurare il QI

Sapere il valore del QI, o quoziente intellettivo, è un modo per capire il proprio livello di intelligenza. Infatti, ad ogni livello viene attribuito un valore numerico che consente di dare una valutazione delle abilità mentali di ciascun soggetto.

I test sono perfetti per misurare il QI, infatti vengono proposti proprio per dare una valutazione al quoziente intellettivo e capire se è elevato o meno. I test proposti trattano varie tematiche, possono consistere in operazioni da risolvere, o tramite delle figure arrivare alla soluzione.

In genere viene permesso di risolvere il test in un determinato lasso di tempo, solitamente abbastanza breve. Tramite la soluzione ottenuta in tempi brevi si dà una valutazione delle capacità deduttive e logiche della persona.

Il valore numerico rilevato dalla valutazione rispecchia il QI dell’individuo. Ecco di seguito un test, denominato rompicapo dei bicchieri, in cui puoi cimentarti anche tu per valutare il quoziente intellettivo. Se lo risolverai nel tempo consentito allora vorrà dire che hai un QI elevato.

Test di intelligenza: il rompicapo dei bicchieri

Nell’immagine che vedi sono raffigurati 5 bicchieri disposti in un preciso ordine. Come vedi, è richiesta una configurazione, che devi trovare spostando un bicchiere. Ma quale è il bicchiere da spostare per risolvere il test? Devi ragionare per trovare la soluzione, ma sappi che hai a disposizione un limite di tempo per risolvere il test. Infatti, in appena 30 secondi devi dare la soluzione.

Ti sembrano troppo pochi? E’ qui la prova di intelligenza: infatti, se risolvi il test in questo lasso di tempo vuol dire che hai un QI molto elevato. Questo non vuol dire che se non lo risolvi non sei intelligente, magari hai ragionato poco o male, ma tu prova lo stesso!

Ragiona sul test proposto

Come puoi vedere nell’immagine, in tutto sono presenti 5 bicchieri, di cui 2 sono vuoti e 3 sono pieni di acqua. Guardando la figura, dovrai capire quale bicchiere spostare per arrivare alla configurazione presente nell’immagine.

Comincia a ragionare e in 30 secondi fai lavorare la mente per trovare la soluzione. Sappi che bisogna spostare solamente un bicchiere per ottenere la configurazione presente oltre alla prima. Senza dubbio arriveranno alla soluzione i più intelligenti, però anche tu puoi sforzarti per capire come arrivarci.

Anche se non c’è molto tempo a disposizione, è possibile raggiungere questo obiettivo e otterrai anche tanti benefici a livello mentale perché potrai migliorare le tue abilità di deduzione. In questo caso conta anche la rapidità in cui viene trovata la risposta esatta. Se però indovini entro questo lasso di tempo potrai rientrare fra coloro che hanno un elevato QI.

La soluzione del test

Una volta terminato il tempo disponibile per dare la risposta, chi non l’ha trovata ha sicuramente la curiosità di sapere qual è. Diciamo che non era un test difficile, e se non l’hai risolto non devi comunque preoccuparti. Ma ecco la soluzione:

Il bicchiere da spostare è il primo e devi svuotarlo nel terzo, poi devi metterlo per ultimo. In questo modo ottieni la configurazione presente. Se hai risolto il test nel tempo stabilito allora sei un genio, ma se non ce l’hai fatta allentati ancora con altri test e vedrai che affinerai le tue capacità.