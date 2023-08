Temptation Island, ultima puntata: come è finita tra le sette coppie protagoniste

È finita con il botto l’edizione (estiva) 2023 di Temptation Island, che ieri ha fatto registrare dati di ascolto record. Due le coppie che si sono affrontate al falò di confronto e a seguire il punto della situazione su cosa è accaduto tra i protagonisti un mese dopo la fine delle registrazioni.

La puntata di ieri è iniziata concentrandosi subito sulle ultime due coppie rimaste ancora nel resort sardo: quelle formate da Vittoria e Daniele e Ale e Federico. In entrambi i casi, i fidanzati hanno deciso di lasciare il programma separati, dopo essersene dette di ogni durante il falò finale, al punto che lo stesso Filippo Bisciglia è apparso meno imparziale del solito, con grande gioia del pubblico social, e si è schierato pressoché chiaramente con una delle fidanzate.

Temptation Island, gli ultimi 2 falò di confronto

Vittoria negli ultimi giorni di soggiorno si è avvicinata parecchio al single Edoardo, arrivando al punto di baciarlo (seppure nascosta nell’ombra) e ciò ha scatenato la reazione furibonda di Daniele, che ha subito chiesto un falò di confronto con lei, che davanti alla domanda diretta del romano ha ammesso tutto candidamente, dicendo di prendersi le sue responsabilità. Daniele a quel punto ha deciso di lasciare il programma solo e si è allontanato senza neppure salutarla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Non è andata meglio ad Ale, che ha visto per l’ennesima volta Federico in atteggiamenti molto intimi con la tentatrice Carmen, al punto che proprio quest’ultima lo ha allontanato ad un certo punto tacciandolo di essere “inquietante“. La ragazza ha quindi deciso di chiedere un nuovo falò di confronto, visto che al primo il fidanzato non si era presentato.

Questa volta il compagno ha deciso di presentarsi, e ne è nata una discussione costellata da toni molto forti da parte di Ale e reazioni quasi annoiate e risatine da parte della sua “dolce metà”, al punto che Bisciglia, di solito sempre imparziale, gli ha fatto notare quanto le sue affermazioni stessero umiliando la ragazza. Anche in questo caso, i due hanno lasciato il tronco separatamente.

Cosa è successo tra le 7 coppie a un mese di distanza

Finiti i due falò, Filippo ha dato modo ai telespettatori a casa di conoscere cosa è successo alle 7 coppie protagoniste di questa edizione dopo 1 mese dalla fine delle registrazioni, a cominciare dalla coppia formata da Perla e Mirko. I due non stanno più assieme, e da alcune settimane il ragazzo sta frequentando la tentatrice Greta, con la quale si è già fatto un tatuaggio di coppia (!) e della quale si professa molto innamorato, ricambiato. Anche Perla sta vedendo il single Igor, anche se sembra stia andando avanti con maggiore cautela.

Isabella e Manu, che avevano partecipato al programma in quanto tra loro la differenza sociale e economica pareva un grosso problema, stanno ancora assieme, e sembrano aver trovato un loro equilibrio. I due erano stati i primi a lasciare il programma assieme dopo appena qualche giorno dall’inizio del docu-reality.

Con gran gioia di Twitter ( o X, come l’ha ribattezzato tra i malumori generali Elon Musk), Francesca è rimasta ferma sulle sue posizioni, e oggi non sta più con Manuel, con il quale ha ammesso esserci stato un confronto civile una volta usciti dalla trasmissione. La ragazza ha capito che vuole star bene prima di tutto con se stessa. Manuel, al contrario, pare aver accusato il colpo, e ha ammesso quanto gli manchi l’ex fidanzata, anche se ha deciso di non cercarla più per non farla ulteriormente soffrire: “Ho commesso tanti sbagli, ma non sono cattivo” ha detto a Bisciglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Gabriela e Giuseppe (o American Boy, per i più), sono ancora assieme, dopo essersi riappacificati durante il secondo incontro al falò. La 19enne ha affermato di sentirsi più sicura e di aver capito come il fidanzato sia un valore aggiunto, ma non ciò su cui deve basare la sua esistenza. Il 24enne, ha ribadito l’intenzione da lì a due anni di costruirsi una famiglia con lei.

Daniele e Vittoria hanno rotto definitivamente, e la ragazza ha ammesso che fuori da Temptation Island non è stato facile, ammettendo di essere ancora innamorata di lui e di non essersi comportata bene. Non ha più visto o sentito Edoardo. Il body builder ha dichiarato a Filippo di stare ancora male, a giorni alterni, ma di non voler riallacciare il rapporto con l’ex fidanzata, in quanto troppo deluso.

Ctedo che Daniele sia il migliore tra gli uomini di questa edizione e non era affatto scontato #temptationisland pic.twitter.com/GaC6y8D85z — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) July 31, 2023

La coppia di storici fidanzati Davide e Alessia sono ancora assieme, ma stanno vivendo una crisi, poiché l’uomo non riesce ancora a mandare giù il comportamento durante il programma e il vecchio tradimento della fidanzata, e le ha chiesto di prendere una pausa dalla convivenza.

Infine, anche tra Ale e Federico, com’era facilmente intuibile, i rapporti non si sono più riallacciati. La ragazza ha raccontato di essere andata nell’appartamento che divideva con lui per prendere le sue cose, ma di non averlo trovato, e si è detta dispiaciuta che l’ex fidanzato non abbia nemmeno sentito l’esigenza di un confronto lontano dalle telecamere. Si sente ancora con Lollo, il single a cui si era avvicinata, ma per ora è decisa a dedicarsi a se stessa. Federico, dal canto suo, ha ammesso di provare ogni tanto la mancanza di Ale, ma di non rimpiangere come è finita tra loro.