Tentazione Ibra: a sopresa titolare contro la Lazio

Novità Milan decisamente sorprendente: dopo la conferenza stampa in cui aveva escluso la possibilità che Ibra potesse scendere in campo contro la Lazio, Pioli, a seguito della seduta odierna di allenamento, pensa di mandarlo in campo addirittura fin dal primo minuto.



A fine allenamento, l’allenatore del Milan ha chiesto a centravanti svedese come si sentisse. Confortato dalle parole dell’attaccante, che ha confermato di stare alla grande, Pioli ha detto al giocatore che la decisione definitiva è comunque rimandata a domani.



Intanto il giocatore, a fine allenamento, è stato inserito nella lista dei titolari, in alternativa a Rebic.



Nonostante nella conferenza stampa di stamattina mister pioli avesse fatto capire che ibra non avrebbe giocato dal primo minuto ora sembra più concreta la possibilità di vederlo in campo

Continua a leggere