Tende con zero pieghe senza stirare: basterà buttarne un po’ in lavatrice

Avere tende dritte senza pieghe e senza stirare è un sogno? Con questo ingrediente da mettere in lavatrice si può: ne basta pochissimo.

Le tende che si stroppicciano sono un vero incubo, considerando inoltre che nella maggior parte dei casi non si riesce a risolvere il problema nemmeno con il ferro da stiro. In effetti tutto parte dal tipo di lavaggio e poi dal metodo di asciugatura, con pochi semplici trucchi si potrà ottenere qualcosa di impensabile: tende dritte, zero pieghe e senza dover passare il ferro da stiro che consuma energia e basta.

Perché le tende si stropicciano?

Le tende tendono a stroppicciarsi per il tipo di lavaggio scelto e il metodo usato per la loro asciugatura. Nella maggior parte dei casi, questi tessuti sono molto spessi mentre altri possono risultare delicatissimi: basta sbagliare programma di lavaggio che ci si ritrova con un qualcosa di informe e impossibile da stirare.

Non solo, sicuramente si usa troppo detersivo con gli agenti chimici che si impregnano all’interno delle trame e non consentono al tessuto di ammorbidirsi a dovere. Per tutti questi motivi è bene adottare un metodo rivoluzionario in lavatrice, per non usare il ferro e avere tessuti come nuovi e stirati. Il segreto? Questo ingrediente in piccole dosi.

Tende senza pieghe e senza ferro da stiro: usa questo ingrediente in lavatrice

Come accennato, la prima cosa da fare è scegliere il giusto lavaggio in lavatrice, optando per un delicato e non aggressivo. È quindi bene fare lavaggi brevi e utilizzare una centrifuga per strizzare bene tutta l’acqua presente.

Il secondo consiglio è di tirare fuori subito le tende dalla lavatrice prima di stenderle, così che le grinze non possano fissarsi e diventare difficili da mandare via. Poi, le tende devono essere lavate sempre a basse temperature al fine che non ci siano pieghe dopo che sono state tirate fuori dalla lavatrice.

Ma c’è anche un ingrediente segreto e ne basta veramente poco, ovvero un ammorbidente ecologico. In piccola dose aiuta a creare una patina che protegge il tessuto dalla stropicciatura oltre che donare un ottimo profumo di pulito.

Come asciugare bene le tende?

Nel momento in cui si vuole evitare la stropicciatura, oltre all’ingrediente segreto è bene stendere la tenda nel migliore dei modi e da bagnate. Deve essere posizionata in verticale così che la gravità e il peso dell’acqua fungano da ferro da stiro al naturale.

La posizione è ottima per eliminare eventuali piccole grinze e aiutare l’ammorbidente e a fare il suo lavoro. Per rendere l’effetto stirato ancora più bello, basterà usare dell’acqua vaporizzata e nebulizzata che evita di bagnare nuovamente le tende.

È importante usare tutte queste tecniche e un goccino di ammorbidente per avere l’effetto stirato e senza alcuna stropicciatura, soprattutto per non usare più il ferro da stiro.