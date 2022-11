Camion vola giù dal viadotto sulla A18 | Illeso il conducente

Un incidente che poteva trasformarsi, nel giro di pochi istanti, in una vera e propria tragedia. È accaduto a Catania sull’autostrada. Protagonista un camion ed il suo autista.

Il mezzo è volato giù dal un cavalcavia dell’autostrada A18. Illeso il conducente. Vediamo cosa è successo.

Camion giù dal cavalcavia: illeso il conducente

È accaduto nella giornata di ieri e l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato lungo e faticoso per trarre in salvo, in particolare, l’autista del mezzo. Sulla A18, un camion è volato giù da un cavalcavia, per cause ancora da accertare. Non si sa ancora se per un indicente, un guasto al mezzo o un malore del conducente.

Sta di fatto che il mezzo pesante è volato giù da un cavalcavia dell’autostrada ed è andato a finire su una strada della viabilità ordinaria sottostante, Via Nuova di Aci Sant’Antonio. La paura è stata tale che in tantissimi si sono riversati sul posto, chiamando in primis le Forze dell’Ordine ed il personale sanitario del 118.

Il conducente del mezzo è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto, come dicevamo, sono intervenuti uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza sia l’autista tirandolo fuori dal camion, e il mezzo stesso, permettendo così alla viabilità di riprendere in modo regolare.

Il mezzo, volato giù dal cavalcavia, è finito sulla strada dove, fortunatamente, in quel momento, non transitavano altri mezzi o persone. Solo questa mattina sarà riaperta totalmente al traffico, dopo i controlli dovuti.

L’autista del mezzo è stato trasportato, in ambulanza, dal personale del 118, all’ospedale dove tuttora si trova in osservazione. Il conducente è un ragazzo di 23 anni di Paternò, ha riportato lievi ferite ma, comunque, i sanitari hanno preferito trattenerlo in ospedale in osservazione.

La caduta attutita dai rami della strada sottostante

Il mezzo trasportava prodotti per i supermercati e, intorno alle ore 4.30 di ieri, non si sa ancora per quale preciso motivo, è volato giù dal cavalcavia dell’autostrada A18 Messina – Catania. Il mezzo, guidato dal giovane, è finito contro il guard rail del cavalcavia ed è volato giù dal viadotto. Un volo di circa 6 metri che è stato attutito dai rami degli alberi sottostanti.

Fortunatamente, quando ha impattato la strada comunale sottostante, nessun altro mezzo o persona vi passavano. Il contenuto del camion, che stava viaggiando verso la città di Messina, nella caduta, si è sparso tutti lungo la strada.

Dopo i dovuti controlli effettuati proprio dai Vigili del Fuoco, che sono arrivati in soccorso al camionista, il mezzo pesante è stato rimosso dall’arteria comunale di Aci Sant’Antonio e, questa mattina, la circolazione viaria riprenderà in modo regolare sulla strada stessa.

Come dicevamo, invece, il giovane autista è ancora sotto osservazione in ospedale, in attesa di ulteriori accertamenti clinici sulle sue condizioni di salute. Ricordiamo, infatti, che ha riportato solo lievi ferite ed è uscito illeso dall’incidente che poteva trasformarsi in tragedia.

Un incidente, la cui dinamica è ancora tutta da accertare e chiarire, che poteva diventare una tragedia. Le indagini sono in corso.