Scrivi 9090 sulla tastiera del telefonino, cosa succede a distanza di 3 secondi

I trucchi del nostro telefonino sono tantissimi e poco conosciuti: sapete cosa accade se digita il codice 9090? Da provare subito.

Il telefonino è sicuramente uno degli alleati della vita quotidiana moderna. All’interno di questa scatoletta sono racchiusi praticamente i dettagli sulla vita professionale e privata di ogni persona, senza dimenticare codici e conti correnti. Il mondo moderno ha fatto in modo che anche gli acquisti e i pagamenti potessero avvenire tramite smartphone, sino alle App dove gestire tutto con un solo click. Tuttavia, sembra che non tutti gli utenti conoscano le funzionalità totali di uno smartphone. Per esempio: digitando il codice 9090 sapete cosa succede o cosa si scopre?

Funzionalità segrete dei cellulari, quali sono?

Lasciando un attimo da parte le funzionalità di un iPhone sempre pronto a soddisfare ogni tipo di esigenza, i cellulari Android possono rivelare ogni tipo di segreto con dei codici particolari. Sono strumenti a disposizione degli utenti non sfruttate, proprio perché quasi nessuno ne conosce l’esistenza e le modalità di utilizzo.

Sia gli iPhone e sia gli Android nascondono non poche funzionalità e si presentano sottoforma di codici che contengono alcuni caratteri speciali. Possono essere scorciatoie per dei menù oppure aiutano a dare risposte a quelle domande particolari, senza chiedere l’aiuto di un operatore.

Il consiglio è quello di valutare bene il tipo di telefono in possesso e digitare i codici solo se si conoscono, per non rischiare di fare manovre errate e cancellare dati importanti.

Codici USSD, come si scoprono i menù segreti

The Unstructured Supplementary Service Data – USSD – non sono altro che i codici segreti e speciali che si digitano sullo smartphone, così da poter entrare in un mondo parallelo del proprio cellulare. Ma come si usano? È facile, infatti basterà seguire le istruzioni e comporre i codici direttamente sul tastierino per accedere alle funzionalità.

Cosa accade se dopo aver digitato il codice non compare nulla? Nessun problema, significa solo che marca e modello di smartphone non sono compatibili con quel codice segreto.

Codice 9090 sul cellulare, cosa succede se si digita?

Il codice *#9090# è uno dei codici da inserire sui cellulari con sistema operativo Android. Basterà digitarli direttamente sul tastierino per entrare nel menù di diagnosi per la configurazione dello smartphone.

Una scorciatoia intelligente per accedere direttamente in uno dei meandri nascosti e spesso sconosciuti di un cellulare. Da qui si potranno modificare tutti i parametri relativi al sistema, spesso e volentieri complicati e sconosciuti. È ovviamente consigliato fare molta attenzione quando si cambiano questi parametri, perché non si torna indietro facilmente.

Onde evitare di danneggiare il cellulare o cancellare dati, meglio chiedere aiuto ad un esperto o consiglio su come fare.

Il codice *#9090 libera spazio sulla memoria e aiuta a modificare determinati parametri. Non è l’unico codice a disposizione per i dispositivi Android, ma è anche vero che è uno dei più usati.