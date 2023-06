Tante delusioni sono in arrivo per questi 2 segni zodiacali: ecco cosa accadrà

Le delusioni per due segni zodiacali in particolare, in un mese di giugno in cui la congiunzione non è a loro favore.

Ci sono delusioni per questi due segni zodiacali, che non avranno alcun vantaggio dalla congiunzione astrale Venere, Giove e Mercurio. Purtroppo, per loro inizia un periodo molto complicato e nulla sarà come prima. Ovviamente, il consiglio delle stelle è sempre quello di fermarsi e non fare di passi in avanti con investimenti e similari. Chi sono questi due segni e cosa devono aspettarsi?

Delusioni per questi segni zodiacali: cancro

I nati sotto il segno del Cancro non avranno pace. Le delusione per questo segno lunatico inizieranno già a partire da questo periodo e andranno avanti anche nel prossimo mese. I nativi potranno trovare ostacoli nella loro vita sentimentale e professionale. Le emozioni dei nati Cancro sono sempre così intense e teatrali, tali da causare delle tensioni all’interno di una coppia già collaudata. Saranno vulnerabili e pronti a lasciare tutto quello costruito sino adesso.

Anche sul lavoro le cose non andranno meglio, l’umore sarà pessimo e lo stress altissimo. Si sentiranno demotivati e potranno anche trascurare il lavoro, oltre che il benessere fisico. È importante stare fermi in attesa che questo bruttissimo periodo passi del tutto, perché si dovranno ricaricare le energie e avere maggiore tempo per pensare.

La demotivazione sarà il sentimento maggiore in questo momento, tanto che non si potranno raggiungere gli obiettivi preposti. Di fronte alle delusioni e agli ostacoli, i nati Cancro non possono fare a meno che rimanerci male. È bene prendere coraggio e aspettare che questo brutto periodo passi per sempre, ritrovando la propria serenità individuale.

Capricorno: delusioni e problematiche

Tra i segni zodiacali delusi ecco un Capricorno che sembra non uscire dal suo periodo nero. Per tutto il mese restante di giugno e quello di luglio, i nati sotto questo segno non avranno pace. Anche se il Capricorno non è capace, in questo momento dovrà fare un passo indietro e adattarsi al momento senza proferire parola.

Il segno potrebbe dover affrontare dei problemi legati alla finanza in un periodo così particolare di crisi. Stipendi non percepiti, incassi mancati oppure investimenti completamente sbagliati che porteranno ad una rottura anche in famiglia.

Un occhio attento anche alla salute e benessere. I nati Capricorno sono stanchi e non riescono più a concentrarsi come vorrebbero. Non solo, meglio intercettare i segnali appena arrivano per non cadere nella trappola del nervosismo dato dalla stanchezza. Saranno messe alla prova anche le relazioni sociali, professionali e familiari. Sembra infatti che il segno non sia incline a sentire ragioni e non abbia più la pazienza di una volta.

Il periodo di transizione passerà presto e bisogna solo aspettare. Il consiglio è di non fare investimenti e non cedere al nervosismo del momento.