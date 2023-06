I carabinieri hanno soccorso una bambina di 3 anni che camminava da sola per strada di notte a Seveso

È stata solo la prontezza di un passante che l’ha incrociata, a permettere ai carabinieri di soccorrere una bambina di soli 3 anni, trovata mentre camminava da sola, di notte, senza scarpe. Le forze dell’ordine sono quindi intervenute prontamente, rintracciando la piccola mentre vagava per le strade di Seveso, e l’ha riportata a casa, seguendo proprio le indicazioni che la bimba è riuscita a fornire loro. La zia l’ha riaccolta a braccia aperte, ma ancora non si spiega come sia riuscita a uscire dall’appartamento alle 4 del mattino.

Una bambina di appena 3 anni è stata ritrovata dai carabinieri mentre vagava per le strade di Seveso in piena notte. Ad allertare i militari è stato un passante che ha notato la piccola e ha subito chiamato il numero delle emergenze. La bimba sembrava spaesata, ed è stata trovata scalza, con indosso solo un pigiama leggero. Alla domanda dei carabinieri su cosa ci facesse in giro a quell’ora, la 3enne ha fornito lei stessa con un po’ di fatica le indicazioni su come raggiungere la sua casa, risultata poi essere quella della zia. La parente, una volta aperta la porta, è rimasta a sua volta stupita di vederla lì fuori, e non ha saputo dire come possa essere riuscita a uscire dall’abitazione. L’ipotesi è che sia riuscita ad aprire la porta di casa, probabilmente non chiusa a chiave.

I carabinieri hanno trovato e soccorso una bambina di soli 3 anni mentre vagava da sola per le strade di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, alle 4 della notte. La bimba è stata trovata dalla pattuglia della compagnia di Seregno senza scarpe, con indosso solo una canottiera. Dopo averla coperta per tenerla al caldo, i militari le hanno chiesto cosa ci facesse in giro, e la piccola ha indicato loro con un po’ di difficoltà dove vivesse.

Ad allertare le forze dell’ordine, chiamando il numero d’emergenza, un cittadino di Seveso, che ha intravisto dalla sua abitazione la bimba camminare da sola, visibilmente spaesata e soprattutto sola. I carabinieri si sono subito attivati, individuando la 3enne che si trovava a qualche centinaio di metri dalla sua casa. Ad aprire loro la porta, la zia della piccola, esterrefatta nel vederla fuori dall’appartamento.

La donna ha spiegato che la madre della bimba si trovava a Milano, per una serata di libertà, e lei si era offerta di tenergliela. Con tutta probabilità, si è svegliata nel cuore della notte, ed è riuscita ad aprire la porta che non era chiusa a chiave e si è avventurata all’esterno, scatenando il panico sia nei militari che nel passante che l’ha notata per primo, ovviamente preoccupati di cosa sarebbe potuto capitarle non solo a quell’ora della notte, ma anche in caso un’auto fosse passata proprio in quel momento.

Fortunatamente, il cittadino di Altopiano di Seveso è riuscita ad individuarla, e poco dopo la pattuglia dell’Arma, monitorando Via Prealpi, è riuscito ad individuarla mentre camminava sul ciglio della strada. La madre, tornata pochi minuti dopo l’arrivo della volante, ha poi ripreso con sé la figlia, per fortuna salva e senza alcuna ferita.