Svolta invernale, cambiano le temperature: il gelo sbarca in queste zone

L’inverno sta per svoltare e le temperature si potrebbero abbassare più del previsto. Queste sono le zone più colpite.



In questi giorni, stiamo assistendo ad un repentino abbassamento delle temperature che gradualmente stanno scendendo fino a far avere un gelo tipico del periodo invernale dei primi mesi dell’anno.

Sin da metà novembre, le previsioni meteo, hanno avvertito tutti quanti gli italiani che nei mesi di gennaio e febbraio avremmo avuto il picco dell’inverno 2022-2023 e che le temperature potrebbero aver raggiunto gradi che non si vedevano dal 2001.

Meteo: ecco quando arriverà il vero gelo invernale

Così, quello che stiamo vivendo, può essere definito come l’inverno più freddo degli ultimi 21 anni, ma non bisogna considerare questo freddo perché la prossima settimana è in arrivo il Vortice Polare Artico.

Sebbene, in alcuni parti d’Europa, è in arrivo l’Anticiclone Artico Siberiano, chiamato simpaticamente Orso Russo in Italia è in arrivo, specie nelle zone del Mediterraneo il Vortice Polare Artico.

Questo farà abbassare gradualmente le temperature a partire dalla prossima settimana e verso il Triveneto e le zone Appenniniche potrebbero verificarsi delle nevicate abbondanti e delle precipitazioni.

Anche al Centro Nord, potrebbero verificarsi episodi di maltempo con rovesci e grandinate oltre che nubifragi e questo potrebbe anche verificarsi sulle Isole e in alcune regioni del Sud.

In particolar modo, sembra che a partire da lunedì, il tempo comincerà a diventare nuvoloso e uggioso verso la Basilicata e la Puglia e a partire dal giorno seguente fino a fine settimane, ci saranno rovesci abbondanti.

Questo comporterà l’arrivo di un gelo che dovrebbe durare fino a fine mese mentre con l’arrivo di febbraio le cose dovrebbero migliorare a partire dalla seconda metà del mese venturo.

Cosa accadrà sulla Penisola

Il gelo, avrà il suo piccolo, nella settimana entrante e tutta Italia, sarà avvolta dal Vortice Polare Artico che tenderà a far tremare tutti gli italiani e a costringerli a correre al riparo con riscaldamenti e piumoni.

Dopo un estate rovente che sembrava non voler andare via fino ad inizi novembre, l’inverno sembra essere arrivato e volersi imporsi come non mai e con il passare degli anni, sembra che le cose si faranno sempre più complicate.

Se le estati saranno calde gli inverni saranno freddi e torridi e quindi il clima mite che ci ha fatto compagnia durante le festività natalizie sarà solo un antico ricordo e si avrà raramente.

Non ci resta, quindi, che attendere la prossima settimana, per scoprire se effettivamente la nostra Penisola subirà un repentino abbassamento delle temperature con condizioni di maltempo su quasi tutta Italia.

Va detto, però, che essendo “previsioni” meteo, queste vanno prese come tali e quindi è sempre meglio riaggiornarsi e rivedere gli avvistamenti verso i giorni interessati per capire se le cose cambieranno o rimarranno tali.

Nonostante l’arrivo del gelo, gli esperti però, affermano che diversamente da quanto dichiarato da alcune fonti, in Italia non arriverà il fenomeno del Burian ma solo alcuni frammenti di esso e che quindi, non si temono temperature che potrebbero scendere oltre sotto lo zero che potrebbero provocare seri problemi.