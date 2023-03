Svezia, l’esercito vieta TikTok sui dispositivi militari

Direttamente dai Paesi Scandinavi arriva l’ultima novità per TikTok. Pare che l’esercito abbia introdotto una nuova restrizione che riguarda il tanto amato social, soprattutto dalle nuove generazioni di influencer. Un portavoce delle forze armate ha infatti dichiarato il divieto per motivi legati alla sicurezza.

La Svezia, ha quindi spiegato che l’utilizzo di dispositivi elettronici può diventare un rischio; pertanto, per motivi di sicurezza, l’esercito svedese ha disposto il divieto di utilizzare la tanto famosa app cinese.

In una nota, un portavoce delle forze armate svedese ha rilasciato delle importanti dichiarazioni circa l’utilizzo dei dispositivi elettronici da parte dei militari. Pare, infatti, che per motivi legati alla sicurezza sia stato introdotto il divieto di utilizzare Tik tok.

“L’uso di telefoni cellulari e tablet può costituire di per sé un rischio per la sicurezza, quindi d’ora in poi non vogliamo TikTok sui nostri apparati di servizio”.