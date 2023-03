Quanto vale oggi la moneta di Mussolini? La risposta che non ti aspettavi

By

Collezionare monete è un’attività affascinante e ogni moneta racconta una storia diversa. In questo articolo, scopriremo quanto vale la cosiddetta moneta di Mussolini.

Rare e/o antiche le monete hanno un valore numismatico che va oltre il valore nominale della moneta stessa. Perché la moneta di Mussolini è così preziosa?

Collezionare monete: un’attività interessante

Ci sono molte ragioni per cui le persone collezionano monete, tra cui il valore storico, l’arte e la bellezza della moneta stessa, la rarità della moneta, il piacere di collezionare e la possibilità di fare investimenti. Sai che se sei in possesso della cosiddetta moneta di Mussolini potresti avere un piccolo tesoretto?

Il valore delle monete da collezione dipende da diversi fattori, tra cui l’età, la rarità, lo stato di conservazione e la domanda del mercato. Le monete in condizioni migliori possono valere molto di più rispetto a quelle che sono state danneggiate o consumate dall’uso. I collezionisti di monete cercano spesso monete in condizioni perfette e senza difetti.

Scopriamo di più sulla moneta di Mussolini e sul suo valore. Una moneta che assolutamente devi cercare in qualche salvadanaio o in soffitta. Ci ringrazierai.

Il valore della moneta di Mussolini

La moneta di Mussolini, nota anche come la Lira del Fascio, fu emessa in Italia durante il regime fascista di Benito Mussolini dal 1922 al 1943. Tale moneta venne eletta a simbolo del regime fascista e della sua ideologia politica.

La moneta di Mussolini la coniarono in diverse denominazioni, tra cui 1, 2, 5, 10, 20 e 50 lire. La maggior parte di queste monete è fatta in nichel e rame e presenta un disegno molto distintivo. Sul fronte della moneta, c’è l’effigie di Mussolini, circondato da un fascio littorio, un simbolo di potere dell’antica Roma. Sul retro della moneta, ci sono diverse immagini, tra cui l’aquila reale e la Croce di Savoia.

Coniata in grandi quantità durante il regime fascista, la bandirono dalla circolazione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Molti collezionisti ancora oggi cercano di acquisire queste monete rare e interessanti. Tuttavia, il valore delle monete di Mussolini varia in base alla loro rarità, alla condizione e alla domanda del mercato.

In particolare, quelle ad avere più valore, sono le 20 lire Elmetto identificabili anche con il nome di Cappellone. Esse vennero coniate nel 1928 per celebrare il 10° anniversario della vittoria della prima grande guerra. Su una delle facce della moneta si pensa che sia raffigurato il duce. In realtà, si tratta di re Vittorio Emanuele III.

Si tratta di una moneta coniata in argento 600/1000. All’epoca vennero messe in circolo circa 3 milioni e mezzo di monete. Su un lato c’è il re con l’elmetto, dall’altro una frase con il suo valore (20 lire). La frase in questione è:

“Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora”.

Se conservata in buono stato, questa moneta può fruttare a chi la conserva dai 150 euro ai 500 euro. Alcuni pezzi in stato di fior di conio hanno fruttato a chi li possedeva anche 1000 euro.