Supermercati più convenienti in Italia, qui si risparmia un sacco: ci vanno in pochi

Ci vanno in pochi ma sono questi i supermercati più convenienti in Italia, con la promessa concreta di far risparmiare tutte le famiglie italiane.

Con tutti questi aumenti, gli italiani hanno alzato bandiera bianca. Non è possibile andare avanti e credere di poter continuare a comprare quando ci sono dei rincari assurdi. Dalle bollette ai prodotti alimentare sino alla benzina, la situazione è diventata insostenibile.

Se da una parte ci sono non poche “denuce” da parte di privati e imprenditori sulle bollette che stanno arrivando questo mese, dall’altra si cerca un modo per risparmiare il più possibile e andare avanti. Per quanto riguarda la spesa dei generi alimentari, ci sono dei supermercati che fanno risparmiare tantissimo.

Caro spesa, la stima del Codacons

Come accennato è stato un rientro dalle ferie faticoso e allarmante. Il caro bollette ha messo tutti all’angolo e l’aumento dei prodotti alimentari rischia di fermare tutto il processo.

Purtroppo non si può rinunciare a tutto, per questo motivo si cerca di attuare una strategia di risparmio cercando di capire come fare e dove recarsi. Forse lo sanno in pochi, ma ci sono dei supermercati che permettono di far risparmiare più di 3.000 euro all’anno. Utopia? Assolutamente no, infatti grazie alla stima di Altroconsumo si ha una visione globale di quelli che sono i supermercati dove conviene fare la spessa oggi in Italia.

Il Codacons ha stimato che in autunno ci saranno degli aumenti pari a 711 euro per famiglia, in considerazione di tutti gli aumenti dei generi alimentari. Questo significa doversi armare di pazienza e andare alla ricerca del supermercato vicino a casa che possa anche far risparmiare sul conto finale.

Supermercati più convenienti in Italia, quali sono?

Altroconsumo, visto quello che sta succedendo, ha pensato di stilare alcune classifiche che potessero dare ai consumatori una idea chiara su dove acquistare. Questa analisi è stata condotta prendendo in riferimento 1.171 punti vendita che sono situati in 67 città italiane differenti.

I supermercati dove conviene fare la spesa portano ad un rientro nel budget di 3mila euro all’anno, in considerazione di una famiglia tipo composta da due genitori e due figli. La spesa annuale media è di 8.550 euro per famiglia, mentre un singolo arriva a risparmiare sino a 2mila euro sui 5.300 euro annuali spesi (come da dati ISTAT).

Ovviamente, bisogna far conto che ci sono dei cibi più cari o dei marchi che hanno un prezzo maggiore ma ci sono delle alternative da prendere in considerazione.

Nella stima della spesa mista, i supermercati più convenienti sono:

Famila

Famila Superstore

Dok

Conad

Pam

Nella catena dei discount, il migliore è risultato essere Eurospin e Aldi, con prezzi che sono più bassi del 34%.

Se non si vuole rinunciare al prodotto di marca, allora il migliore supermercato dove risparmiare è l’Esselunga con un buon risparmio del 9% a dispetto del Carrefour Market.