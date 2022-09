Blinken va a Kiev: ulteriori 2,2 miliardi di aiuti militari all’Ucraina

Il contributo di Blinken è destinato al Paese invaso e a 18 vicini “che rischiano di essere attaccati dalla Russia”. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin promette alla Germania altri 675 milioni.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Kiev per una visita, la seconda in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa a febbraio, che è riuscito a mantenere segreta. Ha fatto coincidere il suo sbarco con l’annuncio da parte dell’amministrazione Joe Biden di un nuovo lotto di aiuti militari da 2.200 milioni di dollari (2.207 milioni di euro), destinati all’Ucraina e ad altri 18 vicini, “potenzialmente a rischio di essere attaccati dalla Russia”, secondo ai calcoli della diplomazia statunitense.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Kiev per una visita

In quell’elenco ci sono membri della NATO e partner strategici per la sicurezza nella regione. Il denaro inviato a Kiev è destinato a rafforzare i fronti nel sud e nel nord-ovest del paese, dove, come riportato dall’esercito ucraino, le sue truppe hanno liberato dall’inizio di questa settimana 20 città della regione di Kharkov, con un’area di 700 chilometri quadrati. Alla luce di quell’annuncio, Blinken ha definito questo come “un punto di svolta” nello sviluppo della guerra.

L’offensiva diplomatica statunitense è stata completata in mattinata dal Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, a Ramstein (Germania), dove si è impegnato in un pacchetto da 675 milioni di dollari di armi pesanti, munizioni e veicoli blindati, questa volta solo per l’Ucraina e già autorizzato dal presidente Biden. In conversazioni con alti funzionari del governo di Kiev, incluso il ministro della Difesa Dmitro Kuleba, Blinken ha fatto sapere loro di aver già richiesto l’autorizzazione al Congresso di Washington per il nuovo articolo da 2.200 milioni.

La metà andrà a Kiev e il resto sarà diviso tra Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Georgia, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia ., secondo una comunicazione ufficiale del Dipartimento di Stato. L’aiuto consiste in sovvenzioni e prestiti che consentiranno a quei paesi di acquistare armi e attrezzature per la difesa prodotte negli Stati Uniti. Il diplomatico americano ha incontrato anche il presidente Volodímir Zelenski.

“Gli straordinari difensori in prima linea dell’Ucraina continuano a combattere coraggiosamente per la libertà del loro Paese, e Biden ha chiarito che staremo con il suo popolo per tutto il tempo necessario. Ho ribadito questo messaggio a Zelensky e alla sua squadra oggi a Kiev, che rimane e continuerà ad essere la capitale di un’Ucraina sovrana e indipendente”, ha affermato il Segretario di Stato in una nota. In un video, Zelensky ha definito la visita “un segno molto importante che gli Stati Uniti sono con noi”.

Austin ha sottolineato che l’esercito ucraino “ha ispirato il mondo con la sua determinazione a difendere la sua democrazia”

“Quella”, ha aggiunto, “è una garanzia che possiamo recuperare i nostri territori e la nostra terra”. In città, Blinken ha visitato un ospedale pediatrico. Lì ha appreso dei casi di bambini feriti durante l’attentato russo, tra cui Maryna, 6 anni, residente a Kherson, che ha perso una gamba a causa di un impatto nella sua casa. Austin, da parte sua, si è recato a Ramstein per un incontro con diverse dozzine di ministri della difesa e alti funzionari militari dei paesi alleati della NATO, come parte di un nuovo ciclo di colloqui sul sostegno militare occidentale a Kiev di fronte all’invasione russa.

Austin ha sottolineato che l’esercito ucraino “ha ispirato il mondo con la sua determinazione a difendere la sua democrazia” e che i funzionari della Difesa si stanno preparando a “rinnovare” a Ramstein il loro impegno a sostegno a lungo termine delle forze armate ucraine. “Ora stiamo assistendo al successo dimostrabile dei nostri sforzi comuni sul campo di battaglia”, ha aggiunto, facendo “un buon uso” delle armi che stanno ricevendo dai paesi alleati della NATO.

Ad esempio, il generale Mark Milley, capo del Joint Chiefs of Staff, ha ricordato che i sistemi HIMARS (lanciamissili) inviati dagli Usa hanno già attaccato “con i loro effetti devastanti” più di 400 obiettivi militari russi. Il supporto militare con questo nuovo pacchetto di aiuti, che è il 20° autorizzato dall’amministrazione Biden, ha sottolineato Austin, include munizioni di artiglieria, obici e lanciarazzi di precisione semoventi, oltre a armature.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che gli alleati analizzeranno come “addestrare le forze ucraine” e come adattare le loro industrie di armi per soddisfare le esigenze dell’Ucraina. Entrambe le cose “a lungo termine”. I nuovi aiuti, che arrivano in un momento critico in cui i combattimenti tra Russia e Ucraina si sono intensificati, portano a 15,2 miliardi di dollari il milione di dollari che gli Stati Uniti hanno stanziato al Paese da quando Biden è entrato in carica come presidente. In una telefonata con i giornalisti, i funzionari del Dipartimento di Stato hanno affermato che questi nuovi gesti sottolineano ancora una volta che il sostegno degli Stati Uniti al paese di fronte all’invasione della Russia è “incrollabile”.