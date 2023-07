Su Whatsapp arrivano i videomessaggi istantanei

Su WhatsApp arriva una interessante novità: l’invio di videomessaggi istantanei, proprio come i messaggi vocali.

I videomessaggi istantanei arrivano su WhatsApp. L’annuncio di questa importante novità è stato effettuato da Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, che – come saprete – detiene anche Instagram e Facebook. Gli utenti, dunque, potranno comunicare inviando brevi video nella chat. La funzione sarà disponibile, su scala globale, entro i prossimi giorni.

WhatsApp, arrivano i videomessaggi vocali

Mark Zuckerberg ha annunciato che su WhatsApp sono arrivati i videomessaggi istantanei. Si tratta di brevi video che si possono inviare ai propri contatti all’interno della chat dell’applicazione di messaggistica.

Ci vorrà, però, ancora qualche giorno al fine di usare questa nuova opzione che si affianca a tante altre novità presentate da Meta.

Tra queste, negli ultimi giorni, ha fatto molto chiacchierare quella che prevede la possibilità di chattare con contatti non presenti all’interno della propria rubrica.

I videomessaggi istantanei, dunque, assomigliano ai messaggi vocali, molto utilizzati dagli utenti che, alla scrittura, preferiscono un metodo di comunicazione più immediato.

Ora, dunque, sarà possibile coniugare la propria voce all’immagine video. Ogni videomessaggio potrà avere la durata massima di 60 secondi.

Questa nuova forma di comunicazione, dunque, potrà essere utile per fare una battuta e mostrare la propria espressione durante il discorso, fare gli auguri di compleanno e per condividere specifiche emozioni che, in chat, attraverso la scrittura e l’uso delle emoji, non possono trapelare.

Le novità dell’app: messaggi editabili, effimeri e non solo

Oltre ai videomessaggi vocali e alla possibilità di chattare con persone non presenti nella propria rubrica, nell’ultimo periodo l’applicazione si è arricchita di nuove funzionalità, che sono state decisamente apprezzate dagli utenti.

Tra queste, menu migliorati, nuove emoji, migliore organizzazione dei gruppi, filtri specifici per le chat, messaggi effimeri, che spariscono dopo un certo lasso di tempo, ma non solo.

WhatsApp, da qualche settimana, permette anche di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio, permettendo loro di evitare figuracce o fraintendimenti con parole e/o frasi scritte male o non in modo consono.

L’app più usata per comunicare, dunque, si sta evolvendo, potremmo dire, alla velocità della luce.

Sicuramente, in futuro arriveranno tante altre nuove migliorie che andranno a potenziare le comunicazioni che avvengono all’interno delle chat personali e di gruppo.

Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità da Meta che, come dimostrato nell’ultimo periodo, intende trasformare WhatsApp in un app ancora più social ed interattiva.