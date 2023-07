Sullo scooter con il figlio neonato: genitori identificati e denunciati

Sull’autostrada Napoli- Salerno è stato ripreso in video uno scooter che viaggiava ad alta velocità con a bordo una coppia, marito e moglie, e il loro bambino di poco più di un anno. La coppia indossava regolarmente i caschi di sicurezza mentre il bambino ne era sprovvisto.

Il video è stato pubblicato online e poi ricondiviso da centinaia di utenti tra l’indignazione di tutti quanti. È arrivato alla polizia stradale di Angri che ha potuto rintracciare il proprietario del mezzo e constatare che si trattava dell’uomo sul video. Per lui diverse sanzioni tra cui il trasporto di un numero di persone maggiori a quello consentito e il trasporto di un bambino minore di 5 anni senza casco, il veicolo è stato posto al fermo amministrativo per 60 giorni. La vicenda è stata segnalata al Tribunale per i minorenni.

Sulla Napoli- Salerno in tre sullo scooter, tra di loro anche un neonato

Da giorni sui social network rimbalza un video che mostra uno scooter sull’autostrada Napoli-Salerno con a bordo tre persone, tra cui un neonato.

Nel video, effettuato da altri autisti e viaggiatori dell’autostrada si possono udire i commenti dell’autore del video che dice apertamente “Questa gente va arrestata”.

A viaggiare sullo scooter sono un uomo, che è alla guida del motoveicolo e una donna che ha in braccio un bambino di pochi mesi. Entrambi gli adulti hanno dispositivi di sicurezza, e quindi indossano regolarmente il casco, invece il neonato viaggia sprovvisto.

Lo scooter viaggia nel tratto ad alta velocità della Napoli-Salerno e a bordo ci troviamo una famiglia al completo, infatti i due adulti sono i genitori del neonato che viaggia privo di ogni tipologia di dispositivo protettivo.

Il video è stato prima pubblicato dall’autore sui social e poi è stato ricondiviso da centinaia di utenti tutti indignati per il comportamento sconsiderato della coppia.

Non si sa come il video è arrivato alla polizia stradale di Angri che si è subita messo in moto e che ha potuto rintracciare i responsabili visto che nel video si poteva vedere perfettamente la targa del veicolo.

Dalla targa gli agenti di polizia sono giunti al proprietario del mezzo che è proprio l’uomo che nel video si trova alla guida dello scooter. In quel momento si trovava a viaggiare con sua moglie e suo figlio che ha poco più di un anno.

Le sanzioni, il fermo e la segnalazione al Tribunale dei minorenni

L’uomo è stato sanzionato per le varie violazioni al codice della strada, in primis per aver trasportato un numero di persone superiore a quelle consentite sul veicolo e poi per aver trasportato un minore di cinque anni senza l’ausilio di un casco protettivo.

Ma non è finita qui, infatti la coppia e la vicenda avvenuta è stata segnalata al Tribunale per i minorenni che ora si impegnerà ad eseguire ulteriori accertamenti e valuterà il caso.

Intanto il mezzo di trasporto, ossia lo scooter protagonista del video, è stato sottoposto a fermo amministrativo per i prossimi 60 giorni.

La notizia è stata riportata dai giornali locali. Secondo le informazioni che stanno circolando in questi giorni a rendere pubblico il video è stato Francesco Emilio Borrelli, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana.