Parcheggia l’auto davanti al passo carrabile e scatena la vendetta di quest’uomo

By

La notizia della vendetta per il parcheggio selvaggio davanti al passo carrabile sta facendo il giro del web.

Vi raccontiamo finalmente tutti i dettagli di una storia che ha dell’inverosimile, eppure è vera. Parla di una vendetta per il parcheggio selvaggio. La foto che mostra quanto è accaduto sta facendo il giro del web.

Auto parcheggiate senza regole

Nel nostro Paese, come in molti altri, è presente il problema delle auto che i proprietari parcheggiano spesso senza rispettare le regole della strada. Auto in seconda fila, sulle strisce blu ma senza biglietto, sul marciapiede o sullo spazio riservato ai disabili.

Molte volte intervengono le autorità competenti, che multano coloro che non rispettano la legge. Altre volte, però, queste infrazioni si risolvono in nulla.

Proprio per questo, a volte sono gli stessi civili a intervenire e a chiedere a chi infrange le regole il loro rispetto. E questa storia che vi stiamo per raccontare parla proprio di questo.

Più precisamente, parla di una vendetta per il parcheggio selvaggio, che è sfociata in una foto che è diventata virale. Ecco che ve la mostriamo di seguito.

Una vendetta per il parcheggio selvaggio davanti al passo carrabile

Questa storia vede protagonista un uomo che ha parcheggiato una Mercedes fuori dalle strisce e di fronte a un passo carrabile. Quest’azione avrebbe reso davvero difficile, evidentemente, alle persone attraversare una via chiusa da un portone con il proprio mezzo di trasporto.

Uno dei condomini, invece di chiamare le autorità o di chiedere spiegazioni al proprietario della vettura che stava violando la norma, ha pensato bene di farsi giustizia da solo.

A differenza di molte altre persone che tendono a fare graffiti o graffiare direttamente l’auto con la chiave o con altri strumenti, questa persona ha avuto un’idea che sta facendo il giro del web. La persona in questione ha scritto al computer e poi stampato due messaggi, nei quali spiega la sua posizione:

“Le strisce finiscono qui sotto. Sei fuori (in tutti i sensi).”

E poi ancora:

“Caro automobilista, secondo te, con un veicolo simile al tuo per dimensioni (ma anche con una proletaria Panda), pensi che si riesca a uscire da questo passo carraio? Hai visto dove finiscono le strisce? Questa volta ti ho ‘nastrato’, la prossima volta, se trovi uno meno raffinato, non ti stupire di trovarti metà Mercedes… Firmato: Nastrinator.”

Ma ecco di seguito la foto che mostra quanto avvenuto:

Come potete vedere anche dall’immagine, presa da una nota pagina su Instagram che riporta proprio i parcheggi selvaggi del nostro Paese, la dinamica appare chiara. L’uomo ha appiccicato i due fogli con del nastro adesivo all’auto, in modo che al proprietario arrivasse chiaro il concetto.

Ma non è tutto, perché l’uomo vendicativo ha addirittura segnato con il nastro adesivo l’auto, marcandola nel punto in cui avrebbe dovuto terminare di essere parcheggiata. La storia è diventata immediatamente virale e sta facendo il giro del web proprio per l’originalità della persona vendicativa.