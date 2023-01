Strage sulla Nomentana: si ribalta un’auto con 6 persone a bordo, morti 5 ragazzi

Il sesto passeggero dell’auto, unico sopravvissuto al gravissimo incidente, è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2:30 della notte scorsa a Fonte Nuova, su via Nomentana, alle porte di Roma.

Incidente sulla Nomentana: morti 5 ragazzi

Gravissimo incidente stradale la notte scorsa in via Nomentana a Fonte Nuova, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Dalle prime informazioni, una Fiat 500 con sei persone a bordo, tutti giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata più volte.

Nello schianto sono morti cinque giovani, mentre un sesto ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. I carabinieri di Mentana e diverse squadre dei vigili del Fuoco sono intervenute sul posto. Stando alle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, una Fiat 500, finendo contro un palo della luce nei pressi dell’Ufficio Postale, al centro della frazione Tor Lupara, poi avrebbe terminato la sua corsa contro un albero.

Nell’impatto sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi. Il cuore di Giulia Sclavo si è fermato all’alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli lotta per la vita all’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni sono giudicate gravissime.

Notizia in aggiornamento.