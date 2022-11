“Storia finita in lacrime”, divorzio a Buckingham? L’indiscrezione agita i sudditi

Secondo un’indiscrezione un matrimonio della Royal Family sarebbe al capolinea. Le dure parole rivelate preoccupano gli inglesi.



Negli ultimi mesi, dopo la morte della Regina Elisabetta II, il Regno Unito si è trovato ad avere un nuovo Re, Carlo III che verrà incoronato, assieme a sua moglie, la Regina consorte Camilla, il prossimo 6 maggio 2023.

Ma il nuovo anno, potrebbe aprirsi, secondo alcune indiscrezioni con un evento meno felice di quello dell’incoronazione, ossia con un divorzio da parte di alcuni membri della Royal Family.

Buckingham Palace: ecco la coppia che sembra essere in crisi

A parlare di questo episodio è stata una delle dame di compagnia della Regina Elisabetta II, Lady Susan Hussey, che ha parlato di alcuni problemi coniugali tra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle.

Già nel 2018, era stato preannunciato, da un’astrologa, che i due si sarebbero lasciati dopo qualche anno di matrimonio e sembra che l’evento stia per accadere e che ne daranno annuncio nei primi giorni del 2023.

Questo, potrebbe coincidere con la pubblicazione del libro di memorie del principe Harry, Spare, un volume di oltre 500 pagine dove l’uomo racconterà quello che ha passato a Buckingham Palace.

Proprio per questo motivo, nel Palazzo Reale, sono tanti a temere che Harry abbia scritto qualcosa che potrebbe danneggiare l’immagine della sua famiglia e in particolare Carlo III sarebbe preoccupato della reputazione di sua moglie Camilla.

Tom Bower, autore di un libro sulla “guerra” tra la famiglia reale e Harry e Meghan, ha riportato le parole della dama raccontando che durante una cena con i dirigenti del National Theatre si stava parlando sulla possibilità che la Markle diventasse patrona dell’ente.

Ed è proprio qui che Lady Susan è intervenuta rivelando che secondo lei la storia tra i due giungerà al capolinea per via di alcuni problemi interni:

“Finirà tutto in lacrime. Segnatevi le mie parole”.

La sentenza della dama di compagnia della defunta Sovrana, sembrano essere state emesse per via del fatto che Harry dopo il matrimonio si sarebbe incupito dopo aver visto che sua moglie era presa di mira dai social.

Dall’altro lato, Meghan non avrebbe sopportato la rigidità dell’etichetta del Palazzo in quanto pensava di poter impartire ordini e non di sottostare ad un determinato comportamento.

I motivi del presunto divorzio

Per questo motivo, le tensioni tra Meghan e la Famiglia Reale hanno portato la donna e suo marito, a decidere di trasferirsi a Montecito, in California ma sembra che tra i due ora le cose stiano andando nel verso sbagliato.

Secondo alcune fonti, la Markle non riuscirebbe più ad avere controllo su Harry e che le loro apparizioni pubbliche mano nella mano sarebbero solo una farsa e che presto verrà annunciata la loro separazione.

Uno dei motivi principali, sarebbe quello che per la scrittura del suo libro, Harry avrebbe contattato le sue ex e scatenato la gelosia di Meghan, che inoltre, gli avrebbe proibito di tornare a Londra per chiarirsi con suo padre.

Sembra infatti, che Re Carlo III, sarebbe intenzionato a trovare un modo per riappacificarsi con suo figlio nel migliore dei modi e la Markle avrebbe dato un ultimatum all’uomo mettendolo di fronte alla scelta se dare più importanza a lei o alla sua famiglia d’origine.

Per questo, sembrerebbe, secondo alcune indiscrezioni che sia Carlo che William e Kate, stiano cercando il modo di poter far si che il divorzio avvenga a Londra, in modo che l’affidamento di Archie e Lilibet, i figli di Harry, vengano tutelati in quanto membri della Famiglia Reale.

Non resta che attendere le prossime settimane per capire se effettivamente tra Harry e Meghan c’è una crisi matrimoniale o se si tratta solo di alcune voci di corridoio infondate.