Asciugatrice, con questo tasto i panni si asciugano in 30 minuti: risparmi tempo

Esiste un metodo per asciugare i panni in asciugatrice risparmiando tempo grazie a questo tasto.



Una delle faccende domestiche più comuni e quotidiane è quello del lavaggio del bucato e di conseguenza della sua asciugatura una volta che abbiamo ritirato i panni dalla nostra lavatrice.

Per far si che questi non rimangano bagnati, tendiamo a metterli all’aria aperta sul balcone, in modo che il vento e il sole lascino che il nostro bucato si asciughi sfruttando l’energia della natura.

Asciugatrice: ecco il tasto che ci fa risparmiare tempo

Molte volte però, così come nei mesi invernali, le condizioni atmosferiche non ci permettono di far si che questi panni si asciugano e a volte è anche impossibile posizionarli all’esterno per via di piogge e temporali.

Quindi, adottiamo altri metodi e uno più diffuso, che tende anche a rendere il nostro bucato morbido è quello di utilizzare un elettrodomestico che sta sempre più prendendo piede nelle case degli italiani: l’asciugatrice.

Questo macchinario, permette di asciugare i nostri indumenti in maniera ottimale ma il più delle volte, in base al tessuto e a quanto questo è bagnato, i tempi di asciugatura possono essere molto lunghi.

Di conseguenza, il suo utilizzo, va a spendere energia e quindi uno sperpero di denaro in bolletta che accumulandolo al periodo invernale e a quante volte può essere utilizzata, mette in allarme molta gente.

Inoltre, in questo periodo il costo dell’energia elettrica è uno dei temi più discussi, in quanto il suo valore è salito alle stelle, costringendo molti Italiani a dover fare dei sacrifici per poter pagare la bolletta.

Quindi, utilizzare l’asciugatrice, è un metodo che ci fa risparmiare tempo e ci fa avere il nostro bucato perfettamente asciutto, ma ci fa svuotare il portafoglio in una maniera più rapida.

Ma non tutti sanno, che sulle nostre asciugatrici è presente un tasto che ci permette non solo di risparmiare altro tempo ma anche denaro, in quanto i nostri capi verranno asciugati in un batter d’occhio.

Cosa bisogna selezionare per risparmiare

Solitamente, per un carico di asciugatrice ci vogliono all’incirca tra i 60 e 120 minuti, per poterli trovare asciutti, diversamente per quanto riguarda piumoni o piumini che tendono ad aver bisogno di maggior tempo di asciugatura.

Ed è proprio per questo, che sul nostro elettrodomestico, troveremo un tasto che ci permette di decidere la velocità in cui la nostra asciugatrice dovrà mettersi in moto, a seconda dei tessuti utilizzati.

Questo tasto, che solitamente si trova di fianco al cestello dell’acqua da scaricare, può essere o di quelli che vanno premuti o a manovella, a seconda del modello dell’asciugatrice in nostro possesso.

Però, bisogna stare ben attenti, perché selezionando i tessuti e il tempo di utilizzo dell’elettrodomestico, non tutti i nostri capi saranno perfettamente asciutti in quanto questo trucchetto serve solo per quelli più leggeri.

Di conseguenza, panni di cotone o misti verranno asciugati in meno di un’ora, diversamente da quelli di lana o quelli che contengono piumini, in quanto l’acqua all’interno non riuscirà ad evaporare in soli 30 minuti.

Quindi, con questo tasto potremo risparmiare del tempo, stando però attenti a quali panni poter asciugare in modo rapido, in soli 30 minuti. Un vero e proprio risparmio sulla bolletta e anche in termini di tempo.