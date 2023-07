“Stessi occhi”, avete mai visto la bellissima mamma 60enne di Matilde Gioli?

Matilde Gioli, avete mai visto la sua bellissima mamma? Ha 60 anni ma sembra una ragazzina. Ecco chi è la splendida genitrice della famosa attrice italiana.

Bellissime, con gli stessi occhi e lo stesso sorriso: Matilde Gioli e la sua mamma sono uno spettacolo della natura. Eccole in una foto che mette in evidenza tutta la loro bellezza.

Tutto su Matilde Gioli

Tra le attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano c’è Matilde Gioli, professionista di grande successo che si è fatta conoscere nel mondo del cinema con il film di Paolo Virzì, “Il capitale umano”, sugli schermi di tutta Italia nel 2014.

Nata da madre toscana e papà pugliese, l’artista ha adottato il cognome della mamma per distinguersi nel mondo artistico. Non solo talento nella recitazione ma anche negli studi, Matilde è una donna colta e preparata. Dopo il liceo classico, continua il percorso universitario laureandosi alla Statale di Milano, alla facoltà di Filosofia.

Dopo la laurea, decide però di non continuare il percorso accademico con la specializzazione né tantomeno di lavorare nell’ambiente scolastico ma di dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero la recitazione.

Il suo esordio cinematografico lo si deve proprio a Paolo Virzì che la lancia nel mondo del cinema. Non solo artista preparata e professionale e giovane colta e brillante, Matilde Gioli è anche una donna bellissima, proprio identica alla sua mamma. A questo proposito, avete mai visto la genitrice? Ha 60 anni ma sembra una ragazzina.

Chi è la mamma della bella attrice italiana

La carriera cinematografica di Matilde Gioli inizia nel 2014 con il film “Il capitale umano” per la regia di Paolo Virzì. Prosegue poi con altri ruoli per lei di spicco in commedie e film drammatici di grande successo. La ricordiamo per esempio nelle pellicole “Ricchi di fantasia” di Francesco Miccichè nel 2018 E in “Va bene così” per la regia di Francesco Marioni nel 2021.

Gli affezionati delle serie TV la ricorderanno però anche nel telefilm Gomorra, in un episodio andato in onda nel 2014 e nella serie DOC – nelle tue mani, nel 2020. Ma non è tutto. La bellissima Matilde Gioli ha preso parte anche ad alcuni videoclip di artisti amatissimi come “Nel silenzio di mille parole” di Enrico Nigiotti e “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso nel 2021.

Nata a Milano da papà pugliese e mamma toscana, Matilde nelle rare interviste rilasciate ha sempre dichiarato di essere particolarmente affezionata alla sua famiglia. Un rapporto speciale la unisce poi alla sua mamma a cui somiglia tantissimo. Voi l’avete mai vista la madre? Eccola: ha 60 anni ma è così giovanile da sembrare una ragazzina.

Lei e Matilde hanno gli stessi identici occhi e il sorriso smagliante che le contraddistingue. Che cosa sappiamo sulla mamma di Matilde Gioli? In realtà non molte informazioni. La donna preferisce rimanere rimanere in disparte e non ama la luce dei riflettori.

Sappiamo però che si chiama Francesca, che è toscana e che ha dei bellissimi occhi celesti e un sorriso davvero splendido. Matilde Gioli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia della mamma in cui la donna si mostra in tutta la sua bellezza.

In verità, mamma e figlia sembrano due gocce d’acqua, hanno gli stessi occhi e anche la fisionomia del viso è identica. Questa fotografia ha avuto tanto successo e ha riscosso molti commenti positivi. Sui social tanti hanno affermato che madre e figlia sembrano sorelle. In effetti è proprio così: la bellezza è di famiglia.

Matilde Gioli e la mamma, una più bella dell’altra…stessi occhi splendidi 😍😍 pic.twitter.com/tK5HW7o03X — Ginevra (@Ginevracasalin) July 18, 2023

In un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, l’attrice italiana ha dichiarato che sua mamma e suo padre sono stati per lei l’esempio di amore più grande. Anche il suo cuore oggi batte per un uomo, Alessandro Marcucci, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Sebbene i due hanno affrontato di recente una crisi, pare che oggi siano ritornati insieme e che siano felici più che mai.