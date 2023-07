George Clooney affitta Villa Oleandra a Como: la cifra al giorno è clamorosa

L’attore americano sta passando come da tradizione le vacanze in Italia e pare abbia deciso di unire l’utile al dilettevole. George Clooney sarebbe infatti intenzionato ad affittare la sua residenza sul lago di Como, Villa Oleandra, per una cifra incredibile. Molti wedding planner, tra cui Enzo Miccio, l’avrebbero già visitata.

Come è noto, George Clooney è un grande amante dell’Italia, e ogni anno ci passa almeno qualche settimana di vacanza. in questi giorni, per esempio, si trova sul lago di Como, nella sua residenza preferita, ovvero Villa Oleandra. Una magione che ben conoscono i residenti della zona e non, e che a breve potrebbe diventare accessibile anche a chi vuole usarla come location delle proprie nozze. L’attore sembrerebbe infatti interessato a metterla in affitto al giorno ad un importo clamoroso e non certo accessibile a tutti.

George Clooney vorrebbe affittare giornalmente Villa Oleandra

L’attore americano è sbarcato in Italia pochi giorni fa assieme alla sua famiglia, e dopo un soggiorno in Sicilia, si troverebbe ora sul lago di Como, dove Clooney possiede dal 2010 una splendida casa, Villa Oleandra. I fotografi di Chi, giornale diretto da Alfonso Signorini, hanno paparazzato proprio l’artista, in tenuta vacanziera, in compagnia della bellissima moglie Amal e dei loro due figli, i gemelli Ella e Alexander, mentre si godevano un momento di relax.

Ebbene, a quanto pare, stando alle indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera, questo per l’attore americano sarebbe anche un modo per unire l’utile al dilettevole, visto che sembra abbia intenzione di iniziare a monetizzare dalla sua magione comasca. Dopo averla prestata agli amici Emily Blunt, per le sue nozze, e Jennifer Lopez e Ben Affleck per una loro fuga romantica, ora George avrebbe intenzione di affittarla per eventi speciali, come matrimoni o altre celebrazioni.

Tra i wedding planner dei vip che avrebbero già visitato la location da sogno, anche Enzo Miccio, il quale sarebbe già pronto a offrirla per i ricevimenti più esclusivi, sempre a patto che le coppie possano permettersi il costo oneroso dell’affitto. Clooney chiederebbe infatti 30.000 euro al giorno.

George Clooney e Villa Oleandra, cornice dei suoi amori

Noto per essere un vero playboy, George Clooney ha avuto numerosi flirt, alcuni dei quali ufficiali, come quello con l’italiana Elisabetta Canalis, alla quale è stato legato dal 2009 al 2011, e che proprio durante quel periodo è spesso apparsa al suo fianco in quel di Laglio, paesino lacustre dove si trova Villa Oleandra, appunto.

In seguito alla loro rottura, per i due anni successivi a fargli compagnia durante le vacanze estive sul lago è stata Stacy Kleiber, wrestler e personaggio tv americano. Un luogo, il lago di Como, che gli ha anche portato fortuna, visto che è proprio lì che ha conosciuto la sua futura moglie Amal.

“È stata una cosa assurda, un amico comune mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Sono vicino casa tua, posso passare e portare un’amica?’. Per conoscerla non ho neanche dovuto lasciare casa mia” ha raccontato divertito l’attore che a Villa Oleandra, a questo punto, deve molto.

E chissà che prima o poi non lo si possa vedere in compagnia anche dei suoi nuovi vicini di casa, Chiara Ferragni e Fedez, che di recente hanno comprato una casa per le vacanze che si affaccia proprio di fronte a quella dell’artista americano. I giochi del destino, a volte, possono essere davvero strani, quindi mai dire mai.