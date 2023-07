Addio caldo intenso e afoso, arriva finalmente il fresco: beate queste regioni

Prepariamoci a dire addio al caldo intenso e afoso, arriva il fresco in queste regioni: beato chi vive qui.

Torna il fresco in Italia ma solo in poche regioni. Ecco i fortunati che possono prepararsi a dire addio al caldo intenso e afoso. I dettagli.

Estate in pausa per queste zone dello Stivale

Gli italiani ricorderanno sicuramente l’estate 2023 come una delle più calde in assoluto, prima persino all’estate del 2015 che ancora oggi viene ricordata come tra le più bollenti e torride della storia italiana.

Non scherza dunque il caldo di quest’anno, che da un punto di vista climatico ci sta riservando davvero delle sorprese inattese. Da settimane ormai il bel tempo predomina su tutto lo Stivale.

Le temperature altissime stanno infuocando l’Italia chiusa in una campana di fuoco che è destinata a durare ancora a lungo. Gli esperti del tempo ma anche il Ministero della Salute sono piuttosto preoccupati: bollino rosso per tante città italiane in cui in questi giorni e in quelli successivi si raggiungeranno picchi di 42°.

La Sardegna in particolare, è osservata speciale: a Decimomannu e a Cagliari questo fine settimana sarà bollente: oltre 46° terranno compagnia ai sardi e ai vacanzieri giunti sull’isola. Alcune regioni possono invece iniziare a tirare un sospiro di sollievo e prepararsi a dire addio al caldo intenso e afoso. Ecco dove arriva il fresco.

Addio al caldo intenso e afoso, arriva il fresco qui

Da giorni i meteorologi parlano di “hot storm” ossia di una intollerabile tempesta di calore che sta invadendo l’Europa ma soprattutto l’Italia. In buona parte delle regioni del nostro Stivale si percepiscono da giorni oltre 38 gradi.

Persino nelle regioni settentrionali si stanno toccando picchi inattesi: nella capitale meneghina ben 42 i gradi percepiti nei giorni scorsi. Per non parlare poi della Capitale in cui da settimane le temperature oscillano tra i 38 e i 43 gradi.

Caldo eccessivo e insopportabile anche in Campania, in Basilicata e nella regione Puglia dove le temperature non scendono mai al di sotto dei 41 gradi. Per chi attende con ansia il fresco, abbiamo delle buone notizie: addio al caldo intenso e afoso, in queste regioni finalmente le temperature iniziano a diminuire.

Chi sono i fortunati che smetteranno di sudare almeno per un po’? L’abbassamento delle temperature non riguarderà le regioni centrali e meridionali dello Stivale che continueranno ancora a soffrire il caldo intollerabile ma la buona notizia riguarda le zone in prossimità delle Prealpi delle Alpi che subiranno un calo drastico delle temperature anche di 5 gradi. Previsti persino temporali in queste zone.

Il fresco arriverà anche ad Udine e in Friuli-Venezia Giulia dove già da qualche ora il maltempo è tornato ad essere protagonista della scena climatica. Delle tempeste lampo, ma anche delle folate di vento forti hanno creato tanti disagi ai residenti e messo a repentaglio la loro sicurezza.

Anche nelle regioni settentrionali le temperature diminuiranno lievemente soprattutto nel corso della notte. Questa tregua dal caldo afoso e torrido durerà però solo poche ore.

Già a partire dalla prossima settimana, le temperature si alzeranno nuovamente e si toccheranno ancora i 45 gradi in quasi tutte le città del nostro Stivale. Ci aspetta un’estate caratterizzata da un forte calore e temperature difficilmente sostenibili.