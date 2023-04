By

Su Disney+ è arrivata in questo aprile Le piccole cose della vita (Tiny beautiful things), una serie profonda e sincera sul dolore, sulla vita e su come rimettere insieme i pezzi della propria vita.

Se amate le serie drama intime, profonde, che riescono a regalarvi un punto di vostra diverso sulla vostra vita, allora Le piccole cose della vita (Tiny little things) fa davvero per voi.

Prodotta da Hello Sunshine, la casa di produzione dell’attrice Reese Witherspoon, la serie è ispirata a una rubrica che la scrittrice Cheryl Strayed (Wild) ha tenuto in forma anonima su una rivista americana online e dalla quale ne ha tratto poi un romanzo.

Protagonista di questa serie tv è l’attrice Kathryn Hahn, che ci dà prova del suo grande talento ancora una volta.

Le piccole cose della vita, è possibile rimettere a posto la propria vita?

La serie Le piccole cose della vita, disponibile su Disney+, non è uno di quei prodotti super sponsorizzati, quelle serie annunciate mesi e mesi prima e promosse all’inverosimile, anzi.

Ti ci imbatti per caso e, soprattutto per chi ama i drama intimi e profondi, non si può fare a meno di iniziare la visione di quei brevi 8 episodi che lasceranno un segno nel nostro animo.

La protagonista, interpretata da Kathryn Hahn, è Clare, una donna infelice di 49 anni, esiliata dalla sua stessa casa per gravi disguidi con il marito Danny, viene sospesa dal lavoro e ignorata dalla figlia adolescente Frankie Rae.

Un quadro non proprio roseo, che apre la storia di questa donna, con un grande sogno nel cassetto poi accantonato: diventare una grande scrittrice.

Qualcosa cambia quando un vecchio amico di Clare, anche lui scrittore, le propone di tenere una rubrica di consigli anonima chiamata “Dear Sugar”.

Dopo qualche tentennamento, Clare accetta e grazie alle lettere degli utenti, scava nel suo passato e riflette su tutto quello che le è successo e che ha cambiato profondamente la sua esistenza.

Una grande riflessione sull’importanza di lavorare su noi stessi

Le piccole cose della vita potremmo definirla come una serie molto riflessiva, un piccolo viaggio nella vita della protagonista Clare che poi alla fine rispecchia la realtà di tantissime persone.

All’inizio troviamo una donna a pezzi, spericolata, senza dimora e senza lavoro, un vero e proprio disastro che non capisce subito che la sua vita va rimessa a posto.

Poi, pian piano, andando avanti con la narrazione, sembra che Clare all’alba dei suoi 50 anni riesca a ritrovare una nuova maturità, riflettendo sul suo passato, sulla perdita della sua cara mamma e su tutte le scelte che ha fatto e che l’hanno portata a diventare ciò che è.

Forse il fatto che per la prima volta, da anni, il suo essere scrittrice sta avendo finalmente successo, grazie alla rubrica e al suo alter ego Sugar, la stanno portando in una nuova realtà, in una nuova fiducia nella vita che le ha tolto tanto.

Tutta la serie viene sostenuta da una splendida Kathryn Hahn, che in maniera coraggiosa affronta queste tematiche così forti, importanti, dando una naturalezza alla sua Clare che è davvero meravigliosa ed entra nelle corde sentimentali del pubblico.

Le piccole cose della vita è una serie colma di sensibilità, sicuramente strappalacrime ma che dà spunto a grandi riflessioni. Per chi non l’avesse ancora vista, non perdetela su Disney+.