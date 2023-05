Stagione turistica, le Regioni aprono gli stabilimenti balneari

L’avvio della stagione turistica sembra esser partita quasi in tutte le Regioni d’Italia. Siano esse città d’arte, città di mare o di montagna, ovunque i turisti stanno tornando ad affollare il nostro Paese.

In alcuni territori, la stagione balneare è già partita a metà di aprile. In altri, invece, bisognerà attendere le prossime settimane. Vediamo insieme quando, l’Italia, ufficialmente si aprirà tutta alla stagione turistica.

Stagione turistica: si parte

I turisti ci sono ed invadono le nostre città. Dopo i due anni di pandemia, finalmente anche nel nostro Paese, l’economia torna a girare. Alberghi quasi tutti pieni, a partire dalle appena passate vacanze di Pasqua, ma anche per il ponte del 25 aprile e di quello del 1 maggio, nonostante il tempo non sia stato sempre clemente.

L’estate, però, è ormai alle porte e la stagione balneare è quella più attesa. In alcune regioni, specie al Sud, è già partita dalla metà di aprile, in altre invece, si dovrà attendere ancora qualche settimana. Ma, in sostanza, è davvero tutto pronto, a partire proprio dai turisti che affollano le nostre spiagge ed ammirano incantati il mare italiano.

Come dicevamo, nelle prossime settimane già alcune regioni apriranno ufficialmente, e non solo per i weekend, la stagione estiva. In Basilicata e in Sardegna la stagione balneare 2023 si è già aperta agli inizi di aprile e durerà, almeno, fino alla fine di ottobre. C’è anche un’altra Regione che ha già aperto i suoi lidi: è l’Emilia Romagna che, già dallo scorso 1 aprile ha dato “aria” ai suoi stabilimenti balneari e, come sempre, lo farà fino (anche lei) almeno al 29 di ottobre prossimo.

Alcune regioni hanno già aperto gli stabilimenti da ieri

Il 29 aprile, invece, la Regione Marche ha dato avvio alla stagione estiva, che terminerà il prossimo 17 settembre. Ieri, 1 maggio, anche l’Abruzzo ha aperto i suoi lidi a tutti coloro che volevano approfittare di qualche raggio di sole. Qui la stagione balneare continuerà fino al 29 di novembre.

Anche altre regioni, ieri 1 maggio, hanno dato avvio alla stagione balneare. Sono la Puglia, la Campania, il Molise, la Toscana e la Liguria e, anche qui, la stessa stagione si chiuderà alla fine di settembre prossimo. La Sicilia, invece, allungherà la sua stagione balneare fino alla fine di ottobre (il 31 per la precisione), aprendola anche lei, come le altre regioni del Sud, ieri, 1 maggio.

Ritarderanno la partenza, ma solo di qualche giorno, i vari lidi del litorale della Regione Lazio che apriranno i battenti il prossimo 10 maggio. La chiusura, in questo territorio, è prevista invece per il prossimo 30 settembre. L’ultima regione affacciata sul mare ad aprire la stagione balneare sarà il Veneto, che aprirà le sue spiagge e i suoi ombrelloni a partire dal prossimo 14 maggio.

L’Italia del turismo balneare è pronta a ripartire dopo due anni di pandemia, a pieno ritmo. Anche se il turismo, nelle nostre regioni non si è mai fermato, grazie anche alle città d’arte quanto anche ai paesaggio di montagna e di campagna.