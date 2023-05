Il pilota è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale con una ferita alla gamba. Al momento non sono note le cause dello schianto.

Il pilota è riuscito a salvarsi lanciandosi col paracadute, mentre l’aereo si schiantava sulla base di Saragozza. Non risultano coinvolte altre persone nell’incidente.

Jet da combattimento si schianta sulla base di Saragozza

Incidente aereo questa mattina in Spagna, dove un jet da combattimento F18 si è schiantato sulla base di Saragozza. Il pilota del velivolo è riuscito a lanciarsi col paracadute prima dello schianto ed è riuscito a salvarsi. È stato ricoverato in ospedale con una lesione alla gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’incidente non risultano coinvolte altre persone. In un video – diffuso sul web – si vede il jet schiantarsi sulla base aerea spagnola ed esplodere in un’enorme palla di fuoco.

F-18 fighter jet crashes at Zaragoza air base in Spain Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/7nj8Bz2EVY — PressTV Extra (@PresstvExtra) May 20, 2023

Notizia in aggiornamento.