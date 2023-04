Spruzzalo e non ritrovi più mosche, zanzare, blatte e insetti svolazzando per casa

Con questo ingrediente fatto in casa spariranno mosche zanzare blatte e insetti che entrano in casa. Si prepara in questo modo.

I prodotti acquistati per tenere lontani gli insetti, spesso e volentieri potrebbero contenere una serie di conservanti e agenti chimici non idonei. In linea generale, sarebbe bene evitare per il bene dell’ambiente e anche della salute di tutti gli abitanti della casa. Gli esperti del settore hanno svelato un piccolo metodo, che consiste nel preparare una sostanza in casa con pochi e semplici ingredienti di uso comune.

Ingredienti per repellente fatto in casa spariranno mosche zanzare blatte e insetti

Spariranno mosche zanzare blatte e insetti di ogni tipologia entrano in casa ad ogni ora del giorno e della notte con questi pochi ingredienti. Oltre ad una pulizia approfondita degli ambienti, l’adozione di una zanzariera e qualche piccolo accorgimento è bene creare anche un insetticida.

Questo è quello che gli esperti del fai da te preparano in casa, con qualche prodotto di uso comune. Gli ingredienti si incontrano e insieme e creano un repellente unico nel suo genere da usare anche tutti i giorni.

Per creare la sostanza servono:

2 cucchiai di detersivo per i pavimenti alla lavanda;

1 cucchiaio di gel per lavare i piatti;

1 cucchiaio di acqua ossigenata;

2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Sono tutti prodotti che si incontrano insieme per creare qualcosa che possa dar fastidio agli insetti. Il bicarbonato di sodio è inoltre utile per eliminare i cattivi odori e potenziare il lavoro degli altri ingredienti.

Allontanare gli insetti: procedimento e caratteristiche

Per fare in modo che zanzare, mosche e scarafaggi non abbiano alcuna voglia di entrare dentro le abitazioni, il metodo di preparazione della sostanza è il seguente:

In una ciotola versare il detergente per lavare i pavimenti;

Aggiungere il detergente piatti e mescolare energicamente;

Subito dopo si aggiunge l’acqua ossigenata e si mescola;

Ultimo ingrediente da aggiungere è il bicarbonato di sodio e si mescola sino ad ottenere una sostanza omogenea di colore blu/viola.

Il liquido ottenuto si versa, con l’aiuto di un imbuto, dentro un flacone con lo spray e si agita prima dell’uso.

È il momento di vaporizzarlo in tutti gli ambienti, dagli imbottiti alle tende sino alle scale e vicino alle finestre. Questi ingredienti insieme sviluppano un odore che gli insetti non tollerano. Per loro sarà impossibile avvicinarsi ad un ambiente dove questo tipo di odore è protagonista. Sono stati messi insieme tutti prodotti che portano a creare una sostanza ottimale, da vaporizzare.

Non è tutto, inoltre funziona anche da igienizzante naturale e scherma imbottiti – cuscini e tende dall’attacco dei batteri durante il giorno. Una sostanza facile da preparare, da usare anche tutti i giorni al mattino e alla sera prima di andare a dormire.

Se per gli insetti l’odore è orribile, per gli esseri umani è gradevolissimo.