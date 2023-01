Spruzza questo sui muri e la muffa sparirà subito: non c’è bisogno di imbiancare

Vi sveliamo un metodo rivoluzionario per rimuovere completamente la muffa dai vostri muri. Non avrete più bisogno di imbiancarli.

Ecco qual è il metodo definitivo che vi permetterà di non imbiancare più i muri della vostra casa. Con pochi ingredienti eliminerete completamente la fastidiosissima muffa che spesso fa tanti danni a tutte le superfici, e non solo, della vostra casa.

Gli effetti della muffa sulle superfici

La muffa sui muri può avere effetti negativi sulla salute e sulla casa. Può causare problemi respiratori come asma, allergie e infezioni delle vie respiratorie. Inoltre, può anche causare irritazione agli occhi, alla pelle e alla gola.

La muffa può danneggiare i muri, le finestre e altre strutture della casa. Se lasciata crescere incontrollata, può causare danni irreparabili e rendere necessari costosi lavori di riparazione. Può causare odori sgradevoli che possono essere difficili da eliminare. Questi odori possono persistere anche dopo la rimozione della muffa.

Può ridurre il valore di una casa, soprattutto se non viene trattata in modo adeguato. Questo può essere un problema importante per coloro che cercano di vendere o affittare una casa. Per evitare questi problemi, è importante prevenire la formazione di muffa o rimuoverla appena viene scoperta.

Questo può essere fatto controllando l’umidità, facendo riparare eventuali perdite d’acqua e ventilando regolarmente gli spazi chiusi. E’ fondamentale, in ogni caso, rimuovere la muffa, adottando magari dei sistemi per la pulizia profonda delle pareti della nostra casa.

Se non sapete come eliminarla nel migliore dei modi, oggi vi proponiamo una soluzione che vi aiuterà a sbarazzarvene, direttamente con prodotti che già avete in casa. Questo farà sì che limitiate l’impiego di sostanze tossiche e che risparmiate una montagna di soldi, che diversamente spendereste per l’acquisto di prodotti davvero costosi.

Ecco cosa spruzzare sui muri per eliminarla

Per eliminare la muffa dai vostri muri, non dovrai fare altro che creare una miscela con ingredienti che siamo sicuri che sicuramente hai già in casa. Stiamo parlando di detersivo per piatti, bicarbonato di sodio, dentifricio e acqua ossigenata.

Ecco di seguito le dosi perfette:

1 tazza di detersivo per piatti

1/2 tazza di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di dentifricio (senza fluoro)

1/2 tazza di acqua ossigenata



In un contenitore, mescola il detersivo per piatti, il bicarbonato di sodio e il dentifricio. Aggiungi lentamente l’acqua ossigenata, mescolando continuamente fino a ottenere una consistenza uniforme. Versa la miscela in uno spruzzino.

Per utilizzare la miscela sui muri e rimuovere la muffa, proteggi il pavimento sottostante con una coperta o un panno. Agita bene lo spruzzino per miscelare gli ingredienti. Spruzza la miscela sulla muffa e lasciala agire per almeno 15 minuti.

Strofina delicatamente la muffa con una spugna o un panno umido. Risciacqua la superficie con acqua pulita e asciugala con un panno pulito. Questa miscela è efficace per rimuovere la muffa e disinfettare le superfici. Tieni presente che l’acqua ossigenata è un disinfettante forte, quindi evita di usarlo su superfici delicate o tessuti. Potete riproporre questa soluzione tutte le volte che noterete che la muffa sta prendendo il sopravvento.