Sport Bonus 2023: aperta la prima finestra per presentare le istanze

Dal 30 maggio fino al 30 giugno è possibile presentare le domande per ottenere lo sport bonus 2023. Ecco come presentare l’istanza.

Per l’anno 2023 è stato confermato lo sport bonus: si tratta di un credito d’imposta che viene erogato a favore delle aziende che vogliono effettuare erogazioni liberali a favore di coloro che sono titolari e gestori di impianti sportivi. I soggetti che possono presentare la domanda per richiedere lo sport bonus sono le imprese che erogano donazioni.

Lo sport bonus si sostanzia nel riconoscimento di un credito di imposta pari a 65 punti percentuali dell’ammontare erogato, che può essere utilizzato in tre tranche annuali di pari importo. Come annunciato sul sito istituzionale del governo italiano è stata aperta la prima finestra per poter presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta a favore delle aziende che effettuano erogazioni liberali. Scopriamo in cosa consiste e come presentare lo sport bonus 2023.

Sport Bonus 2023: in cosa consiste?

Anche per l’anno 2023 le organizzazioni aziendali che effettuano erogazioni liberali a favore dei titolari e dei gestori delle strutture sportive pubbliche possono presentare l’istanza per richiedere lo Sport Bonus. Si tratta di un credito d’imposta del 65%, che viene riconosciuto a questa determinata platea di imprese e può essere utilizzato in tre tranches annuali di eguale importo. Il tetto massimo dell’ammontare erogabile è pari al dieci per mille del fatturato annuo, risultante dal conto economico del bilancio presentato entro la fine dell’anno 2022. In ogni caso, non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno corrente.

Sport Bonus 2023: le due finestre temporali per presentare la domanda

Come stabilito dal d.p.c.m. 30 aprile 2019, per l’anno 2023 è prevista l’apertura di due finestre temporali, la prima dal 30 maggio fino alla fine del mese di giugno e la seconda dal 15 ottobre 2023. Dal momento di apertura della presentazione dell’istanza, le organizzazioni aziendali interessate e che abbiano fatto erogazioni liberali hanno la possibilità di presentare l’istanza di ammissione alla procedura. Per beneficiare del credito d’imposta pari al 65% è necessario che le aziende presentino contestualmente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Sport Bonus 2023: come presentare la domanda?

Per presentare l’istanza per richiedere lo sport bonus 2023 è necessario collegarsi alla piattaforma reperibile a questo link: https://avvisibandi.sport.governo.it/. Per procedere con la presentazione della domanda ogni utente ha la possibilità di trovare e consultare la “guida alla compilazione”. Sulla stessa piattaforma è possibile presentare richieste per fruire dell’assistenza procedurale e tecnica. Nel caso in cui si vogliano presentare domande o richieste è possibile inviare un’email a servizioprimo.sport@governo.it. Nell’oggetto dell’email è necessario indicare “Sport Bonus 2023”.

Quando termina la prima finestra?

Per beneficiare dello sport bonus 2023 è necessario presentare l’istanza fruendo della prima finestra apertasi il 30 maggio. Ogni organizzazione aziendale che vuole fruire del credito d’imposta al 65% ha trenta giorni di tempo per presentare la domanda tramite la piattaforma predisposta ad hoc. Il termine per presentare l’istanza è fissato al 30 giugno 2023. La seconda finestra dovrebbe aprirsi dal 15 ottobre 2023.