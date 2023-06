Sorprendente il motivo per cui dovresti spalmare il dentifricio sul tuo cellulare

Forse non hai mai pensato di spalmare del dentifricio sul cellulare, ma farlo può aiutarti a risolvere un problema molto comune.

Lo schermo del cellulare è una delle parti più importanti del nostro dispositivo preferito, ma è anche quella più suscettibile ai graffi. Fortunatamente, esiste un trucco semplice ed economico per eliminare i piccoli graffi dallo schermo: spalmare del dentifricio. Scopriamo come e perché utilizzare questa tecnica efficace.

Benefici del dentifricio sul cellulare

Ma siamo proprio sicuri che abbia senso spalmare del dentifricio sullo schermo del telefono? Si! Il dentifricio contiene particelle molto piccole che hanno la capacità di rimuovere i graffi superficiali dallo schermo del cellulare. Queste particelle agiscono come abrasivi delicati, levigando la superficie dello schermo e riducendo l’aspetto dei graffi.

Comunque, è importante sottolineare che questa tecnica funziona solo per graffi leggeri e superficiali, non per schermi spaccati o danneggiati in modo più grave. Se hai dei dubbi sulle condizioni del tuo schermo, è sempre meglio consultare un professionista per una valutazione più accurata.

Nel caso in cui il tuo schermo presenti dei graffi lievi, la tecnica del dentifricio ti permetterà di risolvere il problema senza spendere cifre astronomiche per cambiare lo schermo. Vediamo come.

Come eliminare i graffi dallo schermo con il dentifricio

Per utilizzare correttamente il dentifricio per rimuovere i graffi dallo schermo del tuo cellulare, inizia applicando una piccola quantità di dentifricio sulla punta del tuo dito o su un panno in microfibra. Ricorda, è meglio utilizzare un dentifricio bianco non gel, poiché le sue particelle abrasive sono più efficaci nella rimozione dei graffi.

Una volta che hai applicato una piccola quantità di dentifricio, distribuiscilo sullo schermo del cellulare eseguendo movimenti circolari delicati. Questo tipo di movimenti permettono alle particelle abrasive del dentifricio di agire in modo uniforme sulla superficie graffiata.

Assicurati di coprire completamente la superficie dei graffi. Inoltre, evita di applicare troppa pressione per prevenire ulteriori danni allo schermo. Continua a lucidare lo schermo del cellulare con il dentifricio finché quest’ultimo non scompare completamente.

Questo processo richiederà un po’ di tempo e pazienza, ma alla fine dovresti vedere una riduzione significativa dei graffi superficiali. Assicurati di rimuovere tutto il dentifricio residuo dopo aver finito, utilizzando un panno in microfibra pulito e asciutto.

Perché scegliere un metodo fai da te per riparare lo schermo

Quando si tratta di piccoli graffi sullo schermo, optare per un metodo casalingo come spalmare il dentifricio sul cellulare può essere una scelta preferibile rispetto a costose riparazioni professionali.

Innanzitutto, i metodi fai-da-te offrono un’alternativa economica e accessibile, poiché il dentifricio è facilmente reperibile in ogni casa. Inoltre, applicare questo trucco ti porterà a risparmiare non solo denaro, ma anche tempo, evitando di portare il dispositivo in un centro di riparazione e aspettare il suo ritorno.

E poi, utilizzare il dentifricio non richiede competenze tecniche particolari, quindi chiunque può farlo. Questo dà un senso di autonomia e soddisfazione in quanto si è in grado di affrontare il problema da soli.

Ovviamente, come abbiamo già premesso, questa soluzione è adatta solo per danni lievi allo schermo, mentre danni più gravi richiedono necessariamente l’intervento di un professionista.

Ora che conosci questa opzione conveniente, accessibile e facile da utilizzare per mantenere il tuo cellulare in condizioni ottimali, applicala e goditi uno schermo liscio e integro, come nuovo!