Nubifragio a Roma: oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco

Ancora maltempo nella Capitale. A Roma sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore: disagi anche in Piemonte.

Una vera bomba d’acqua in queste ore ha parlato la Capitale. A Roma tantissimi i disagi per i cittadini a causa delle forti precipitazioni, con decine e decine di interventi da parte dei pompieri. Anche in Piemonte il maltempo ha creato disagi, tra il Vercellese e il Canavese diverse le frane e le strade chiuse a causa degli allagamenti.

Roma, maltempo nella Capitale: violento nubifragio nella zona sud est

Continua il maltempo a Roma. Altro che estate, nella Capitale la temperatura rimane alta ma il cielo è coperto. Dall’ultimo weekend, caratterizzato da forti piogge su tutta la città, anche se lo scorso venerdì tutta Italia per la prima volta quest’anno aveva respirato aria prettamente estiva. L’allerta meteo era stata diramata dalla Protezione Civile per la giornata di ieri e di oggi.

Da sabato infatti le perturbazioni sono tornare a caratterizzare il clima del centro Italia. A Roma nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per i numerosi disagi creati dalle forti precipitazioni. La pioggia è scesa incessante dalle 19, circa, fino alla notte. I danni si sono registrati soprattutto nella zona sud est della Capitale, dove nella periferia sono state tante le chiamate ai pompieri.

Anche la zona dei Castelli Romani è stata colpita da un forte temporale, che ha provocato diversi danni e allagamenti, oltre ad alberi che hanno intralciato la viabilità arrivando pericolosamente per strada. Non si registra alcun ferito a causa del nubifragio.

Nella giornata di oggi il maltempo continua in quel di Roma, e la pioggia non sembra arrestarsi. Le temperature rimangono alte, ma i fenomeni temporaleschi – con lampi e forti precipitazioni – stanno caratterizzando oggi anche la zona nord est della città e il centro. Nelle prossime ore non sono previsti miglioramenti, con il prossimo weekend che dovrebbe – sempre salvo altri colpi di scena – finalmente regalare uno scampolo di vera estate ai cittadini della Capitale e del centro Italia.

Colpite anche le zone di mare. A Ostia si sono verificate delle trombe d’aria, nella giornata di oggi, dopo i disagi di ieri sera. Problemi anche sull’Aurelia in zona ovest, e sulle autostrade con l’allerta meteo che continua anche per i prossimi giorni. Allagamenti si sono verificati nella zona Malagrotta, tra la via Aurelia Antica e anche sull’autostrada Roma-Fiumicino. Anche il mercato coperto di Pigna Via è stato allagato, inaugurato nel 2021, con l’acqua che ha raggiunto i corridoi.

Maltempo che continuerà a Roma anche domani, tra cieli nuvolosi e piogge stavolta deboli, mentre i temporali si intensificheranno nel pomeriggio dove saranno previsti circa 10mm di pioggia, mentre le massime arriveranno a 26° C.

Maltempo anche al Nord: strade chiuse nel Torinese

Anche il Piemonte nella giornata di ieri ha dovuta avere a che fare con il maltempo. Soprattutto nel Canavese, dove diverse strade provinciali sono state chiuse. Così come nella provincia di Torino, colpita da molti allagamenti dovuti alla fortissima pioggia. Una frana ha interrotto la viabilità della strada provinciale 19, del Sedime a San Carlo Canavese, con la strada che è stata immediatamente sgombrata dalle forze dell’ordine ma che, allagata, è rimasta chiusa.

E ancora, la provinciale 37 di Pasquerò, nella zona tra Rivarossa e Argentera, chiusa per un allagamento. Chiuso nella stessa zona anche il sottopasso di Feletto, che dovrebbe essere riaperto non appena l’acqua riprenderà a fluire, fanno sapere dal Comune.

Frane si sono registrate invece nel Vercellese, tra Borgosesia e Valduggia sempre a causa del maltempo. Stamattina una frana ha colpito la strada provinciale che collega i due comunella zona del Cascinone, con la terra che è arrivata sull’asfalto che ha impedito il transito alle automobili per entrambi i sensi di marcia, bloccando il traffico. Sul posto nella mattinata di oggi sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Provincia di Vercelli per sgomberare la zona, che adesso è stata aperta a un singolo senso di marcia.

Del maltempo ne risente anche la circolazione dei treni, con la linea ferroviaria Biella-Novara allagata nella mattinata di oggi. Un temporale nella notte ha creato diverse problematiche, costringendo alla cancellazione di alcune tratte. Trenitalia si è occupata dell’assistenza, i treni sono poi ripartiti alle 8 del mattino.