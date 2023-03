Come rimuovere i graffi dai vetri e dagli specchi: basterà una semplice mossa

Far sparire i graffi che, accidentalmente, si possono causare su vetri e specchi è sempre stata un’operazione quasi impossibile. Grazie all’utilizzo di questo piccolo trucchetto fai da te, riuscire a eliminare i graffi da vetri e specchi diventerà un gioco da ragazzi.

Quando si parla di faccende domestiche, non si può di certo fare di tutta l’erba un fascio. Alcune attività legate alla pulizia, infatti, andrebbero eseguire quotidianamente, mentre alcune rifiniture richiedono una maggior quantità di tempo e, soprattutto, di impegno e pazienza.

A tal proposito, guardandosi intorno con attenzione, non è affatto strano notare dei graffi sulla superficie di vetri e specchi. Quando ciò accade, in un primo momento ci si rassegna all’idea di non poter fare nulla per rimuoverli, salvo rivolgersi a un esperto e sperare che, in tale circostanza, non ci venga chiesta una cifra troppo elevata per la riparazione. Il risparmio, però, specie con i tempi che corrono, è tra le priorità di tutti noi. Per questo motivo, si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di appellarsi ai cosiddetti “trucchetti della nonna“.

Ne esiste uno adatto per ogni situazione e, testandoli, ci si rende conto di quanto il celebre proverbio “poca spesa, tanta resa”, a volte, possa rivelarsi veritiero. Cosa c’entra tutto questo con la rimozione dei graffi dai vetri? La risposta a questa domanda è molto semplice: esistono dei rimedi casalinghi anche per questo.

L’ingrediente segreto per rimuovere graffi da vetri e specchi

Può capitare a chiunque, in un modo o nell’altro, di graffiare uno specchio o una superficie in vetro. Quando accade, ovviamente, l’estetica dell’oggetto interessato appare rovinata e, per questo, si cerca subito di correre ai ripari. Come? Con l’utilizzo del dentifricio bianco con il quale ci si lava i denti, meglio se a base di bicarbonato.

Per testare questo metodo basta inumidire con un po’ d’acqua un lembo di un panno morbido e, successivamente, premere su di esso una piccola parte di dentifricio; la quantità, varia a seconda della grandezza del graffio da rimuovere. Dopodiché, non resta che strofinare delicatamente il panno sulla parte interessata per circa trenta secondi e fermarsi, di tanto in tanto, per controllare i progressi del nostro operato.

Nel caso in cui ce ne fosse bisogno, questa operazione può essere ripetuta per tre volte, sempre alla stessa maniera. Una volta terminato, basterà semplicemente risciacquare il vetro, e constatare l’efficacia di questo economico, veloce e semplice rimedio.

Valide alternative per ottenere il medesimo risultato

Nel caso in cui non avessimo in casa del dentifricio bianco, per rimuovere uno o più graffi dagli specchi o dei vetri si può ricorrere all’utilizzo del bicarbonato di sodio.

Prima di tutto, è necessario unire in un piccolo recipiente il bicarbonato con una scarsa quantità d’acqua, fino a ottenere una consistenza né troppo liquida né troppo densa. Una volta creato il composto, non resta che applicarlo sulla parte da trattare con lo stesso procedimento di cui sopra.

Infine, ci si può anche appellare alle grandi potenzialità delle pagliette. È possibile, infatti, strofinare delicatamente una di esse sull’area del vetro interessata, in questo caso, senza l’utilizzo di alcun tipo di ingrediente