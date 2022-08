Sole, le alte temperature fanno aumentare l’appetito: perché hai così tanta fame in estate

Durante l’estate, le alte temperature possono causare stanchezza, spossatezza… ma non la perdita dell’appetito! Ecco, a tal proposito, cosa è emerso da uno studio condotto dall’Università di Israele.

Nonostante il caldo renda tutto più difficile, la voglia di consumare un pasto o uno spuntino sfizioso rimane una costante durante le nostre giornate. Insomma: è sempre un buon momento per goderci i cibi che ci piacciono!

Questo, secondo una ricerca condotta dall’Università di Israele potrebbe avere una vera e propria spiegazione scientifica. Da tale studio – pubblicato anche sulla rivista Nature metabolism – è emerso che l’esposizione alla luce del sole, nella popolazione maschile, è in grado di far aumentare lo stimolo della fame. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Lo studio israeliano sull’aumento dell’appetito

Ebbene sì: nelle persone di sesso maschile, l’esposizione solare può far aumentare l’appetito. Tale scoperta è stata fatta per caso dall’Università di Israele, e non solo, durante uno studio in relazione al cancro alla pelle condotto sui topi.

Tutto è nato dalla scoperta dei ricercatori legata ai livelli di grelina, il cosiddetto ormone della fame, risultati molto più elevati nei roditori maschi esposti ai raggi UV. Dopo tale fenomeno, l’autrice dello studio ha voluto vederci chiaro.

La professoressa di Genetica Molecolare e Biochimica Carmit Levy, infatti, ha analizzato le risposte di più di tremila persone a un questionario sulle abitudini alimentari, da cui è emerso che gli uomini, durante i mesi estivi, consumano ben il 17% di calorie in più rispetto al resto dell’anno.

I risultati della ricerca

Dopo aver constatato che il sole può favorire l’aumento dell’appetito, i ricercatori hanno seguito tredici uomini e quattordici donne, tutti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, dopo un periodo di esposizione solare di venticinque minuti con gli arti scoperti.

Dopo aver posto loro delle domande inerenti alla variazione del senso di fame, gli uomini hanno confermato di avvertire un aumento di appetito; nelle donne, invece, ciò non è accaduto.

Su tale scoperta si è espresso anche il presidente della Società italiana di Scienze dell’alimentazione Andrea Ghiselli il quale, a tal proposito, ha affermato che con ulteriori studi si potrebbero ottenere ottimi risultati anche nel trattamento di patologie legate, appunto, all’alimentazione, come anoressia, bulimia e obesità.

Continuare a studiare perché l’esposizione al sole favorisca l’aumento di appetito, inoltre, condurrebbe anche a capire perché ciò avviene solo nei soggetti maschili, mentre nelle donne, come precedentemente accennato, non è stata riscontrata alcuna variazione sul senso di fame.