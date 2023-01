Skriniar ha ammesso di aver firmato per il Psg

Milan Skriniar, difensore centrale e, ora, capitano dell’Inter, in un’intervista al portale slovacco futbolsfz.sk, ha ammesso di aver trovato un accordo con il Psg, ma ora non può rivelarne i dettagli perché è in attesa che i due club si incontrino. Confermate, quindi, le indiscrezioni di calciomercato che vedevano il numero 37 nerazzurro lontano dall’Italia, ma ci sarà da capire, appunto, se partirà già a gennaio o se si dovrà aspettare a luglio, quando raggiungerà Parigi da parametro zero.

Uno degli altri protagonisti di questa finestra di mercato, poi, è Nicolò Zaniolo, sicuro partente da Roma che, però, non ha accettato il trasferimento al Bournemouth che avrebbe sorriso alle casse dei giallorossi. La speranza, per lui, è che torni ad affacciarsi, come sembrava, il Milan, ora davvero in crisi di risultati.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO