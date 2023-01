480 euro di bonus spesa, solo se hai superato questa età: i requisiti richiesti

Bonus spesa 480 euro solo per questa categoria di persone: avete superato questa età e avete questi requisiti? Ecco come fare domanda.

Inizio anno 2023 e gli italiani si sono già fatti i conti su come poter arrivare a fine mese. Non è un mistero che il Governo Meloni abbia già considerato alcuni strumenti che possano andare ad aiutare le famiglie, in ogni modo possibile. In questo caso, si parla di un bonus 480 euro per la spesa che può essere destinato a determinati elementi ma solo se hanno superato una età in particolare. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Buono spesa 2023: dettagli e caratteristiche

Come anticipato, l’inizio dell’anno è stato come un modo per sperare che le cose andassero meglio di quelli precedenti. Gli aiuti non fanno parte solo dell’anno appena passato ma anche del nuovo, nonostante il Governo Meloni avesse comunicato di voler mettere in campo strumenti pratici e meno bonus.

I bonus spesa per il 2023 sono nuovamente tornati in campo, ma studiati solo per alcune categorie di persone con ISEE massimo ed età anagrafica dichiarata. È bene evidenziare che i buoni spesa che vengono erogati dal Comune sono già previsti per il 1° marzo 2023, ma la Carta risparmio spesa è già attiva. Ci sono quindi due strade da seguire, la prima è attendere ancora un mese per farsi erogare i buoni spesa dal Comune di residenza – oppure c’è questa Carta risparmio che può essere richiesta solo da una categoria in particolare.

480 euro di bonus spesa: a chi spettano?

Questa carta è un aiuto da parte del Governo Meloni, completamente differente da quella che è la carta fedeltà o la carta acquisti classica. Questa card è rappresentata da una serie di buoni a disposizione delle famiglie che sono in difficoltà.

Al momento non si può ancora fare domanda, proprio perché il Governo sta definendo dei punti così da poter abbracciare più categorie aventi bisogno. A chi spetta ad oggi questo Bonus? Tutti coloro che hanno un ISEE che non supera i 15.000 euro e si potrà utilizzare per l’acquisto di latte, pane, generi di prima necessità che servono alle famiglie. Ulteriori categorie verranno aggiunta una volta che il bonus sarà in fase di determinazione e conferma.

Il bonus da 480 euro – salvo modifiche – verrà rilasciato solo a chi:

È over 65

In famiglia ci sono bambini di età inferiore o di 3 anni.

Per il 2023 ci saranno altri buoni che andranno man mano ad aggiungersi, infatti si parla anche del reddito alimentare che verrà erogato solo in alcune città italiane nello specifico. Anche in questo caso si parla di un buono che si potrà utilizzare al supermercato da tutte le famiglie che sono in difficoltà economica.

Per la carta risparmio si deve attendere ancora un mese, ovvero il 1° marzo 2023, così che le varie categorie possano capire come fare domanda e come ottenere la card che ogni mese verrà caricata. Nel frattempo è possibile fare domanda – invece – per la carta acquisti per usarla in farmacia – supermercati e per pagare le bollette di luce e gas.