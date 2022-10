A Marcena, in provincia di Arezzo, una 41enne di nome Linda Cecconi è morta schiacciata fra le lamiere della sua auto.

La donna è morta sul colpo mentre come ogni giorno si recava presso il posto di lavoro, schiacciata da un tir che si è ribaltato provocando anche 3 feriti.

La morte di Linda Cecconi ad Arezzo

Tragedia in provincia di Arezzo, l’ennesima sulle nostre strade in cui sono coinvolti dei mezzi pesanti. Stavolta a perdere la vita è stata Linda Cecconi, una 41enne di Capolona che si stava recando a lavoro.

La don a è stata letteralmente schiacciata da un tir che si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo pesante l’ha travolta all’interno della sua vettura e ci sono volute ore per estrarre il corpo dalle lamiere.

All’arrivo dei soccorritori Linda era già senza vita poiché il violento impatto le ha causato la morte sul colpo in circostanze davvero terribili.

Come ogni mattina la donna è uscita id casa poco prima delle 8 immettendosi sul ramo casentinese della 71, tratto non nuovo a tragedie della strada. Siamo nella frazione di Marcena, in provincia di Arezzo e lo schianto è avvenuto poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, un tir di dimensioni importanti che trasportava generi alimentari si è ribaltato coinvolgendo non solo la vettura di Linda ma anche una seconda auto, i cui occupanti sono sopravvissuti ma hanno riportato diverse ferite.

Questi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

La 41enne percorreva ogni giorno la strada che da Capolona l’avrebbe portata ad Arezzo ma non sapeva di certo che avrebbe percorso quel tragitto a lei così familiare, per l’ultima volta.

Da circa un anno lavorava allo Sportello Unico del Comune e tutti i suoi colleghi sono rimasti scioccati da questa morte così improvvisa.

La dinamica

Linda Cecconi era a bordo della sua Lancia Y quando poco prima delle 8, un tir che viaggiava verso Cosentino ha colpito una vettura che la precedeva e poi il camionista ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato piombando sull’auto di Linda distruggendola.

Per la donna non c’è stato scampo e nonostante i soccorritori siano giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, allertati da diverse chiamate degli altri automobilisti, non c’è stato nulla da fare poiché hanno constatato che era già deceduta.

Sono stati invece soccorsi i passeggeri dell’altra auto coinvolta, una Mini, i quali hanno riportato ferite importanti e sono stati accompagnati in ospedale.

Sul luogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo e i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Questi hanno ascoltato il camionista ancora sotto shock e quando si riprenderanno, parleranno anche con le tre persone rimaste ferite.

Al lavoro sul caso anche la Polizia Municipale che si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente e per far questo, verranno analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Linda lascia un figlio e il marito infermiere. La notizia è stata accolta con dolore non solo dalla famiglia ma anche dai tanti conoscenti.

Figlia di un ex comandante della Polizia Municipale locale, Linda era amata da tutti e si era fatta conoscere perché per anni aveva avuto una cartolibreria.