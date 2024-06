Sindrome di Napoleone: cos’è e perché Chiara Ferragni l’ha usata contro Fedez scatenando una serie infinita di reazioni su Instagram da parte dei follower della celebre influencer.

Quando una coppia si separa cominciano sempre le frecciatine, anche a distanza, che compaiono sui social. A far discutere nelle ultime ore è stata la “risposta” di Chiara Ferragni, che per colpire in modo anche non troppo velato il suo ex Fedez, ha usato come argomento quello della sindrome di Napoleone. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Sappiamo bene che Napoleone è stato un personaggio storico famoso in tutto il mondo, tanto che di lui si parla ancora oggi non solo per aspetti da condottiero ma anche per aneddoti che riguardano la sua vita privata. Tra questi c’è quello che riguarda la sua statura e sappiamo che il condottiero francese non era un uomo molto alto, e che questo aspetto lo condizionava e complessava parecchio.

Cos’è la sindrome di Napoleone

Partendo da questo complesso di Napoleone che riguardava la sua bassa statura, si è arrivati nel corso degli anni a definire come appunto sindrome di napoleone quel disturbo che colpisce gli uomini ossessionati dalla loro basa statura. Vari studi hanno infatti confermato che questa patologia colpisce le persone di sesso maschile non dalla nascita ma quando si arriva in età avanzata.

Spesso i primi sintomi compaiono con l’adolescenza ma si manifestano in maniera completa dopo i 30 anni. Si tratterebbe di un complesso forte legato alla bassa statura e che porterebbe le persone che ne sono affette a diventare particolarmente aggressive nei confronti degli altri. Con picchi anche violenti nei loro stili di vita. Dai vari studi pare che possa essere corretta sin da bambini.

Ma se non lo si fa in tempo parecchie persone potrebbero subirne in modo pesante gli effetti una volta raggiunta l’età critica. Cosa che sarebbe capitata anche a Fedez, rimasto al centro delle attenzioni dopo la sua forte lite con Cristiano Iovino, episodio che non è passato inosservato e che ha caratterizzato le ultime settimane (ne abbiamo parlato in modo approfondito qui).

Perché Chiara Ferragni ha voluto colpire Fedez su Instagram

Ormai si sa che tra Chiara Ferragni e Fedez è finita da tempo, con i due che appaiono sempre più distanti, tanto che il celebre rapper è apparso con una nuova compagna (lo abbiamo raccontato qui, parlando in modo dettagliato della sua nuova fiamma) in alcuni video su Instagram che hanno fatto rapidamente il giro del web, come spesso accade quando si parla di due personaggi così famosi come loro.

La celebre influencer ed imprenditrice nelle ultime ore non ha però perso occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, ironizzando in modo sottile contro l’ex marito, facendo proprio riferimento agli ultimi episodi (lite con Iovino) e statura del rapper milanese che si sa non è affatto un giocatore di basket.

“Finalmente potrò usare il tacco 12” la prima stoccata, per poi rincarare la dose con una foto postata su Instagram dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano accanto al busto di Napoleone. Tanti i commenti al post con i follower che hanno colto la frecciatina nei confronti di Fedez che nel 2017 era stato definito da Marracash come “Nano con la sindrome di Napoleone”.