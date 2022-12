Kate Middleton, la cicatrice in testa che preoccupa i sudditi: cosa le è accaduto

By

Kate Middleton, la nuova principessa del Galles spaventa tutti. Compare la cicatrice in testa: che cosa è successo alla moglie di William?

Preoccupazione a corte per Kate Middleton. La principessa del Galles forse non sta bene? La cicatrice sulla testa preoccupa tutti. Scopriamo che cosa le sta accadendo.

Kate Middleton, la principessa di cuori

La consorte del principe William è tra le donne più potenti e influenti del mondo ma soprattutto tra le reali più amate di sempre e della casa reale inglese. Lei è la preferita dai settimanali di gossip e pettegolezzi.

Non soltanto l’Inghilterra e i tabloid internazionali parlano sempre della Royal Family ma anche quelli italiani, con un occhio di riguardo alla nuova principessa del Galles. La Middleton, che fa parte nella corte reale ufficialmente dal 2011, con la celebrazione del matrimonio con il principe William, non ha mai compiuto un passo falso.

La principessa del Popolo ha seguito le orme della compianta suocera, Lady Diana, conquistando il cuore di tutti. Non solo bellissima ma anche super colta, semplice e dolcissima, è stata in grado di farsi amare in tutto il mondo.

Lei, che un giorno sarà regina del Regno Unito, si sta già esercitando nel ruolo di principessa del Galles facendo un ottimo lavoro. Bella come poche, Kate ha spesso fatto parlare di sé anche per il lato estetico oltre che per quello umano.

A proposito del fattore bellezza, tutti sono preoccupati per lei. Spunta quella brutta cicatrice in testa che mette in stato di allerta l’Inghilterra e il mondo. Che cosa le sta succedendo?

La cicatrice della principessa preoccupa il mondo

Kate Middleton è diventata la principessa del Galles con la morte della Regina Elisabetta. Quando la monarca di 96 anni ha esalato il suo ultimo respiro, tutto il meccanismo monarchico e della corona si è messo in moto ed è cambiato.

Carlo è salito, per successione diretta, sul trono d’Inghilterra come Re, così come sua moglie Camilla, è diventata Regina consorte. A seguire, Kate e William hanno ottenuto il titolo che prima era di Charles e della ex signora Parker, quello di principi del Galles.

Se prima di assumere questo ruolo, Kate era già super impegnata, oggi però non ha un solo attimo di tempo da dedicare a se stessa. Sono iniziati per lei anche i viaggi oltreoceano e i tour ufficiali insieme al marito che spesso la portano a rimanere lontano da palazzo reale e soprattutto dai figli anche per tanti giorni.

Spesso, nelle ultime settimane, la ex Duchessa di Cambridge è apparsa particolarmente magra e con il viso scavato, oltre che stanca e debilitata. Tuttavia, ad attirare l’attenzione però, è in particolare un dettaglio che non è passato inosservato: una brutta cicatrice sulla testa.

Che cosa le sta succedendo? Immediatamente il popolo inglese ha lanciato lo stato di allerta. Si è iniziato a parlare di una malattia e di conseguenza, di un intervento chirurgico a cui si sarebbe sottoposta la principessa per curarsi.

Dato che le notizie stavano diventando piuttosto allarmanti, ha preso parola la casa reale che in realtà ha dato tutti una spiegazione plausibile. A che cosa è dovuta dunque quella tremenda cicatrice che tanto sta mettendo in ansia i sudditi?

A ben vedere dalle immagini che potete notare più sotto, la principessa delle Galles presenta una cicatrice sulla testa che si nota in particolar modo quando raccoglie i suoi lunghi capelli.

E’ presente sulla tempia sinistra e notarla è cosa semplice. Qualcuno ha ipotizzato che siano state le extension, che ha portato in passato, ad aver causato la cicatrice. Qualche altro invece ha parlato di un incidente sul campo di hockey, sport questo che ha praticato per anni da giovane.

Nulla di quanto affermato sopra è esatto. La ragione della sua cicatrice è legata a un’operazione a cui la principessa si è sottoposta durante l’infanzia. Con molta probabilità, come affermato un medico che ha analizzato questa cicatrice, il dottor John Scuro dell’ospedale di Londra, il Lister, questa potrebbe essere stata causata a seguito di un intervento fatto per rimuovere una malformazione arterio-venosa.